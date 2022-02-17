دبي ثالث أكثر المدن أماناً للنساء في العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم



، كشفت دراسة أجرتها شركة «أنشور ماي تريب»، ان دبي ثالث أكثر المدن أماناً للسفر بالنسبة للنساء؛ وذلك بفضل معدل الجريمة المنخفض جداً في المدينة.

وقالت دراسة «أنشور ماي تريب»، وهي شركة تأمين للسفر مقرها المملكة المتحدة، «بشكل عام، لدى دبي معدل جريمة منخفض للغاية، وتعد مكاناً آمناً للغاية لسفر النساء؛ حيث توفر أغلب وسائل النقل العام في دبي قسماً مخصصاً للنساء فقط».

وحصلت دبي على تصنيفات عالية جداً في المؤشر من حيث سلامة المرأة، كما سجلت الإمارة 9.43 نقطة من أصل 10 في معيار شعور النساء بالأمان أثناء السير بمفردهن ليلاً، و8.64 نقطة في غياب الاعتداء على المرأة.

وفي الآونة الأخيرة، تم تصنيف دبي وأبوظبي والشارقة من بين أفضل 10 مدن آمنة على مستوى العالم في تقرير صادر عن مزود خدمات البيانات «ناميبو». وصنفت الإمارات الثلاث في مرتبة عالية من حيث الأمان، وغياب الجريمة.

ووفقاً للدراسة، حلت المدينة المنورة في المرتبة الأولى بين المدن الأكثر أماناً للنساء بحصولها على 10/10، فيما جاءت «شيانغ ماي» في تايلاند في المرتبة الثانية بحصولها على 9.06 نقطة.

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