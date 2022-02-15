محمد بن راشد يستقبل إردوغان في إكسبو دبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فخامة الرئيس رجب طيب إردوغان في إكسبو دبي.

وقال سموه من خلال تغريدة عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، استقبلت اليوم فخامة الرئيس رجب طيب إردوغان في إكسبو دبي.. زيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وتركيا .. آفاق كبيرة نراها في علاقاتنا الاقتصادية والتنموية مع تركيا .. ومتفائل باستقرار وازدهار كبير تقوده الدولتين في المنطقة ..

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