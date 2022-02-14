«الأرصاد» يتوقع أمطاراً اليوم.. وطقساً صافياً حتى الخميس

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس غائم إلى غائم جزئياً، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض الأحيان على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية أثناء النهار، ويصبح الطقس رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء في بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تكوّن الضباب أو الضباب الخفيف، خصوصاً في الغرب، موضحاً أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، نشطة في بعض الأحيان، خصوصاً على البحر نهاراً، تراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/ ساعة على البحر الذي يكون مضطرباً، ويتحول إلى أمواج متوسطة في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن الطقس غداً سيكون صافياً إلى غائم جزئياً بشكل عام، مع درجات حرارة عالية، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقّع المركز أن يبقى طقس الأربعاء صافياً إلى غائم جزئياً بشكل عام، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس، مع احتمال تكون ضباب أو ضباب خفيف فوق بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً في الخليج العربي. ولفت إلى أن طقس الخميس سيظل صافياً إلى غائم جزئياً، مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة الغبار على بعض المناطق المكشوفة، تراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/ ساعة على البحر. وأفاد بأنه خلال فبراير تبقى منطقة الخليج العربي تحت تأثير امتداد المرتفع الجوي السيبيري، المصحوب بكتلة هوائية شمالية باردة، وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض على الدولة بشكل عام، وترتفع بشكل طفيف في النصف الثاني من الشهر على بعض المناطق. وتتأثّر الدولة خلال هذا الشهر بمرور منخفضات جوية قادمة من البحر المتوسط، تؤدي إلى حدوث حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تنشط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والرمال، كما تتكاثر السحب الممطرة أحياناً.

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