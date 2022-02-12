محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس الفلبين تسلمها عبدالله بن زايد

المصدر: دبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية من رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

تسلم الرسالة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدى استقباله في مقر إكسبو 2020 دبي روبرت اي بورجيه المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين.

كما سلم سموه معاليه ، رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين تتصل أيضا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وبحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وروبرت اي بورجيه خلال اللقاء علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان مشاركة جمهورية الفلبين الصديقة في إكسبو 2020 دبي ودور هذا الحدث العالمي البارز في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات المهمة مثل الصناعة والتجارة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة روبرت اي بورجيه مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين والحرص على تعزيزها وتنمية التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أشاد روبرت اي بورجيه بالتنظيم المبهر لإكسبو 2020 دبي الذي يشهد مشاركة واسعة لنحو 192 دولة ما يسهم في توفير منصة عالمية مهمة لخلق فرص واعدة للتعاون والشراكة بين الدول لافتا إلى أن بلاده تشارك للمرة الأولى بجناح مستقل لها في فعاليات إكسبو العالمية منذ بداية مشاركتها قبل عقود.

كما أعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لـ "إكسبو 2020 دبي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news