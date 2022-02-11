اغلاق 8 منشآت غير ملتزمة بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

أغلقت إدارة التراخيص التجارية في الفجيرة، ثمانية منشآت غير ملتزمة بتجديد الرخص التجارية بعد أن نفذت إدارة التراخيص التجارية حملة تفتيشية على المنشآت الاقتصادية والتي تهدف إلى توعية أصحاب المنشآت بتجديد رخصهم التجارية.

وقالت مدير إدارة التراخيص التجارية، فاطمة الشراري إن الحملة التفتيشية هدفها تجنب الغرامات والمخالفات على أصحاب المنشآت الاقتصادية وذلك في إطار حرص البلدية على تحقيق الأهداف الاستراتيجية وهي تعزيز الرقابة التجارية، حماية المستهلكين وتوعية أصحاب المنشآت الاقتصادية في الإمارة، باهمية اتباع القوانين والالتزام باللوائح المتعلقة بتجديد التراخيص من أجل تعزيز الإستثمار في إمارة الفجيرة.

وأكدت الشراري على أن تجديد التراخيص أصبح أكثر سهولة، وليس هناك حاجة لزيارة البلدية حيث يتم التجديد إلكترونيا عن طريق نظام رخصتي وللأسئلة المتعلقة بالرخصة التجارية، يرجى الاتصال بنا على cs.license@fujmun.gov.ae

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