50 فرصة عالمية خلال العقود المقبلة تحقق قفزات للبشرية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل تقرير «فرص دبي المستقبلية: 50 فرصة عالمية» الذي يهدف إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية خلال الـ50 عاماً المقبلة، وتعريف صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص وقادة الفكر والمبتكرين والباحثين ورواد الأعمال والجمهور، في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، إلى أبرز التوجهات الكبرى التي سنشهدها في المستقبل، ضمن رؤية بانورامية واسعة تستقرئ التوجهات العالمية بما يساعد صناع القرار على وضع الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتصميم المستقبل، وبما يسهم في إطلاق حوار عالمي لتحديد التحولات الإيجابية والبناء عليها لخدمة الإنسانية وبناء مستقبل أفضل لشعوب العالم.

ويتناول التقرير 50 فرصة عالمية مصنفة ضمن خمسة محاور رئيسة تشمل الطبيعة والاستدامة، وتمكين المجتمعات، والصحة، وعلاقة الإنسان بالتكنولوجيا، والابتكارات المستقبلية، مع رصد أبرز التطورات والتوقعات ضمن كل محور وتأثيراتها على مستقبل البشرية، إلى جانب اقتراح تصورات مستقبلية للتصدي لأهم التحديات العالمية.وقال نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، إن «الـ50 عاماً المقبلة ستشهد من التغيرات ما يفوق منجز البشرية العلمي والاقتصادي والاجتماعي منذ فجر التاريخ»، لافتاً: «هذه التحولات ستكون عابرة للقارات والشعوب والمجتمعات، ولا أحد سيكون بمنأى عنها، والجميع سيعيش نتائجها، بحيث تلامسنا في الصميم، وتدخل في صلب عملنا، ونمط حياتنا اليومي، وعيشنا، وقراراتنا، وعلاقاتنا»، مؤكداً بأن «المستقبل ليس زمناً ننتظره بل واقعاً نصنعه.. والأسرع في فهم المستقبل سيكون هو الأقدر على صنعه والتحكم في نتائجه».

وأضاف القرقاوي: «التاريخ يعلمنا أن الخيال الإنساني لا حدود لإبداعاته وابتكاراته التي تحقق قفزات غير متوقعة في مسيرة التنمية البشرية». وأوضح: «سوف يكون للحكومات والمؤسسات والشركات والعلماء دور تشاركي وتكاملي في تحويل الفرص المستقبلية إلى واقع».

الطبيعة والاستدامة

يستعرض التقرير 50 فرصة عالمية، تم تصنيفها في خمسة محاور رئيسة تشمل الطبيعة والاستدامة، وتمكين المجتمعات، والصحة، وعلاقة الإنسان بالتكنولوجيا، والابتكارات المستقبلية.

ويتضمن محور استعادة الطبيعة سبع فرص تركز على توظيف تطور التكنولوجيا والمواد الحيوية في تخفيض حجم النفايات البلاستيكية، وتخزين الغازات الضارة في حقول النفط والغاز البرية والبحرية المستنفدة، وتعديل أنواع من المواد والأشجار والنباتات للمساهمة بالوصول إلى صفرية الانبعاثات الكربونية، وتخضير المناطق الصحراوية لزيادة المساحات الصالحة للحياة، وحماية المحيطات ونظمها البيئية وثروتها السمكية، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة التي تتميز بأنها آمنة ورخيصة وقليلة الانبعاثات.

يشكل تمكين المجتمعات المحور الثاني في التقرير، حيث يتضمن 11 فرصة عالمية، تشمل دور الحكومة في تطوير التشريعات وتحقيق متطلبات الأفراد وتلبية احتياجاتهم، وضمان سلامة وخصوصية البيانات الشخصية، وإطلاق ميثاق عالمي يحدد المبادئ المتعلقة بتطبيقات الهندسة الجينية وعلوم الجينوم، ووضع إطار يحدد حقوق الروبوتات بالتكامل مع حقوق الإنسان، وتوفير الطاقة الكهربائية لكل المجتمعات وتقليل كلفتها، ومساعدة الدول في مواجهة تأثيرات ظاهرة التغير المناخي.

كما تشمل هذه الفرص توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير عملية التعليم، وتطوير نظام تعليمي مشترك يُطبّق في جميع أنحاء العالم لتعليم المهارات المستقبلية لمئات ملايين الطلاب بشكل متسق، إلى جانب تعزيز قدرة البشر على العيش في استقلالية كاملة، وتعزيز مستويات سعادة الشعوب من خلال تبني تقنيات وأدوات التنبؤ بالاحتياجات والتطلعات، وتحديد المواهب ومساعدتها على الابتكار والوصول إلى الفرص المناسبة.

ويركز محور تجديد مفهوم الصحة على سبع فرص عالمية رئيسة، تتمثل في: توظيف التقنيات لتحديد مشكلات الصحة العقلية والنفسية وعلاج القلق وتخفيف الشعور بالوحدة، واستخدام تقنيات المراقبة غير الجراحية في أساليب علاجية جديدة لإنتاج الأدوية عند الطلب، وجعل العلاج منزلياً وأكثر تخصيصاً، وتعزيز آليات تبادل البيانات لزيادة كفاءة الرعاية الصحية وأبحاث الأمراض النادرة والأوبئة عالمياً، واستخدام الأجهزة القابلة للارتداء لجمع البيانات من الأفراد والمواقع وتقييم مستويات الصحة النفسية العامة، وتطوير مواد جديدة لتحويل الأسطح اليومية التي تسبب انتقال للعدوى إلى أدوات تساعد في الوقاية من الأمراض الأخرى، علاوة على تعزيز القدرات الإدراكية البشرية وتحسين الذاكرة والوظائف الإبداعية، وتسريع تطبيق علوم النانو في تطوير أساليب العلاج التقليدية.

ويشمل محور تحسين النظم 13 فرصة رئيسة تركز على توفير إمكانية الاتصال بالعالم الافتراضي للجميع دون الحاجة إلى أجهزة، والانتقال إلى مفهوم التصنيع الشامل والسريع لتصميم النماذج الأولية بسرعة واختبارها وإنتاجها مباشرة وإطلاقها في الأسواق مباشرة، وتسريع الشحن الدولي من خلال الاعتماد على الأنفاق البحرية، وتوظيف الآلات والتقنيات الذكية في إدارة المشاريع والشركات لتعزيز الحوكمة وآليات اتخاذ القرار، والتوجه نحو هيئات تنظيمية لامركزية تتميز بالمرونة والسرعة والرؤية الاستشرافية.

ويتضمن المحور الأخير العديد من الفرص العالمية المرتبطة بالابتكار في استخدام تقنيات جديدة لمنع هدر الغذاء من خلال الحفاظ على الأطعمة طازجة لمدة أطول دون الحاجة إلى تنظيم درجة الحرارة ذاتياً خلال الشحن، والاعتماد على المواد الحيوية بدلاً من المنتجات والمواد الكيميائية، وتطوير أنظمة إنتاج الغذاء وفق الحاجة في أي مكان بالعالم من دون الاعتماد على توافر الأراضي والضوء والطاقة والمياه، وتوفير موارد مستدامة للمياه، وتطوير معايير قياسية عالمية للكلفة الكاملة والقيمة الحقيقية لجميع الأنشطة الاقتصادية وآثارها الاجتماعية والبيئية.

10 توجهات كبرى

يرصد تقرير «فرص دبي المستقبلية: 50 فرصة عالمية» 10 توجهات كبرى ستشكل محطات رئيسة في مستقبل المجتمعات والاقتصادات العالمية، وستحدث تحولاً جذرياً في أسلوب حياتنا، وتشمل التطور الهائل في علوم المواد الحيوية والاصطناعية، وانخفاض كلفة البيانات والتركيز على جودة تحليلها، وتزايد الثغرات الأمنية في الأنظمة والبنية التحتية، وتطور تقنيات توليد وتخزين الطاقة الكهربائية، وزيادة الاستثمار في إدارة النظم البيئية، وضرورة تطوير التشريعات وآليات تسوية المنازعات الدولية، وتنامي تطبيقات العالم الافتراضي والرقمي، وانتشار استخدام الروبوتات المستقلة، وضرورة إعادة تحديد الأهداف الإنسانية في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير تقنيات صحية وزراعية مبتكرة.

• 5 محاور رئيسة في التقرير تشمل الطبيعة والاستدامة، وتمكين المجتمعات، وإعادة تصميم قطاع الصحة، وعلاقة الإنسان بالتكنولوجيا، والابتكارات المستقبلية.

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