محمد بن راشد يشهد حفل تخريج الخمسين في ساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، حفل تخريج الخمسين في ساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي

ويحمل حفل التخريج شعار «حفل تخريج الخمسين»، تزامناً مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد، وسيتضمن تخريج 702 مرشح ومرشحة، من بينهم 425 من كلية الشرطة في أبوظبي، منهم 245 مرشحاً، و167 جامعياً، و13 جامعية، و248 مرشحاً من أكاديمية شرطة دبي، بينهم 185 مرشحاً و63 مرشحة، إلى جانب 29 خريجاً ومرشحاً من أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة.

ويتميز الحفل بكونه أوّل تخريج موحد يشمل ثلاث كليات وأكاديميات شرطية، فضلاً عن كونه أوّل حفل تخريج للشرطة يقام خارج الحرم الأكاديمي.

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