محمد بن راشد يشهد حفل تخريج الخمسين في ساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي
حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، حفل تخريج الخمسين في ساحة الوصل بإكسبو 2020 دبي
ويحمل حفل التخريج شعار «حفل تخريج الخمسين»، تزامناً مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد، وسيتضمن تخريج 702 مرشح ومرشحة، من بينهم 425 من كلية الشرطة في أبوظبي، منهم 245 مرشحاً، و167 جامعياً، و13 جامعية، و248 مرشحاً من أكاديمية شرطة دبي، بينهم 185 مرشحاً و63 مرشحة، إلى جانب 29 خريجاً ومرشحاً من أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة.
ويتميز الحفل بكونه أوّل تخريج موحد يشمل ثلاث كليات وأكاديميات شرطية، فضلاً عن كونه أوّل حفل تخريج للشرطة يقام خارج الحرم الأكاديمي.
#محمد_بن_راشد يشهد حفل تخريج الطلبة المرشحين والمرشحات من كلية الشرطة في #أبوظبي، وأكاديمية #شرطة_دبي، وأكاديمية العلوم الشرطية في #الشارقة وذلك بساحة الوصل في #إكسبو2020دبي #الإمارات_اليوم @SamadubaiTV pic.twitter.com/zRVyCK75vC— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 9, 2022
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news