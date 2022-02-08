«شؤون الوطني» تطلق مبادرات وورش عمل عن الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مشاركتها في الحدث الوطني «شهر الابتكار»، بمجموعة من المبادرات والفعاليات النوعية، المبنية على أسس الإبداع والابتكار، التي تُعد إحدى الركائز الأساسية في طبيعة عمل الوزارة وأسلوب تقديمها الخدمات، وسبب تحقيقها النجاحات والإنجازات.

وقال وكيل الوزارة، طارق هلال لوتاه، إن «شهر الابتكار لهذا العام يكتسب ميزة إضافية، لتزامنه مع استهلال دولتنا 50 عاماً جديدة».

وأشار لوتاه إلى أن الوزارة تحرص على اعتماد نهج العمل كفريق واحد، وتعزيز التفكير الابتكاري، من خلال السعي إلى وضع الحلول والخطط الاستباقية، وآليات وبرامج عمل مبتكرة، وتوفير بيئة عمل محفزة على الابتكار، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة الوزارة كإحدى أبرز الجهات السباقة إلى إطلاق المبادرات النوعية، وتطوير آليات العمل، وتوفير أرقى الخدمات، ما مكن الوزارة من حصد العديد من الجوائز على المستويين المحلي والدولي.

وتضم أجندة الوزارة الخاصة بشهر الابتكار لهذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات المميزة، التي تهدف إلى تعزيز روح الفريق الواحد لدى الموظفين، وتعزيز ثقافة الابتكار، والعمل قدماً نحو تطوير بيئة العمل، والاستعانة بالتقنيات الذكية والوسائل البديلة الفاعلة، التي تعطي أفضل النتائج بأكثر السبل فاعلية.

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