190.8 مليون درهم منح زواج لـ 2727 شاباً خلال العام الماضي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد عن صرف 190 مليوناً و890 ألف درهم منح زواج، استفاد منها 2727 من الشباب المواطنين المقبلين على الزواج خلال العام الماضي، بزيادة أكثر من 11% على عام 2020 الذي شهد صرف 171 مليوناً و360 ألف درهم لـ2448 شخصاً.

وقالت إن هذه الزيادة المتكررة سنوياً في أعداد المقبلين على الزواج، تُعد مؤشراً لزيادة نسبة زواج المواطنين من المواطنات، نظراً لأن من شروط المنحة أن يكون الزوجين مواطنين، مشيرة إلى دور منحة الزواج في تعزيز الترابط الأسري وزيادة نسبة الوعي لدى الشباب وإدراكهم لقيمة بناء وتكوين أسرة إماراتية مستقرة.

وأكدت بوحميد أن المنح المقدمة للشباب خلال عام 2021 تُعد الأكبر على الإطلاق منذ إطلاق المبادرة في عام 1992، مشيرة إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تقديم تسهيلات أكثر للمقبلين على الزواج، من خلال إعادة تعديل القرارات التنظيمية والشروط الخاصة بذلك، تسهيلاً لإجراءات صرف المنحة، وتحفيزاً للشباب لتحقيق المزيد من الإقبال على الزواج.

وقالت إن توجيهات قيادة الدولة المستمرة بتقديم الدعم للأسرة الإماراتية، تنعكس على نهج عمل الوزارة من خلال تشجيع الشباب على الزواج، وزيادة أعدادهم سنوياً مع الحرص على توفير أفضل سبل العيش لجميع أفراد الأسرة.

وأشارت إلى التزام الوزارة برؤيتها الاستراتيجية وفق مبدأ تحقيق جودة حياة أفضل لجميع أفراد المجتمع، حيث تُعد منحة الزواج إحدى مبادرات الوزارة، الهادفة إلى تمكين فئة الشباب ومساعدتهم على بناء أسرة، تقوم على دعائم ثابتة توفر السعادة وتحقق الرفاه الاجتماعي لأبناء دولة الإمارات. وتأتي منح الزواج ضمن أهداف الوزارة وخططها التي تنسجم مع رؤية قيادة الإمارات وتوجيهاتها، الساعية إلى إسعاد أفراد المجتمع، وتحقق المنحة عدداً من الأهداف الاجتماعية في مقدمتها «تكوين الأسرة الإماراتية، وتعزيز التماسك الأسري، ودعم التلاحم المجتمعي بين نسيج المجتمع من الشباب الإماراتي، وتعزيز الثقافة الأسرية لدى الشباب المستفيدين من المنحة، والتي تعكس جانباً من جوانب البناء الأسري الناجح في المجتمع القائم على أساس تقوية الأسرة وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع». وتبلغ قيمة منحة الزواج 70 ألف درهم تصرف دفعة واحدة للمستحقين وفق عدد من الشروط، في إطار مساندة تطلعات الشباب ودعمهم لبناء أسر جديدة مستقرة مادياً ومعنوياً.

شروط الحصول على منحة الزواج

تقدم وزارة تنمية المجتمع منحة الزواج للشباب المقبلين على الزواج استناداً إلى عدد من الشروط، منها: أن يكون المتقدّم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وألا يتجاوز صافي دخل الشخص 25 ألف درهم. علاوة على حضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع، وتتيح الوزارة للشباب إمكانية الحصول على منحة الزواج من خلال التقدّم بطلب الحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة «www.mocd.gov.ae».

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