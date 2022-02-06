أكثر من 26 ألف معاملة ينجزها "الكاتب العدل" في محاكم رأس الخيمة للعام 2021

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

حققت إدارة الكاتب العدل في محاكم رأس الخيمة نمواً تصاعدياً في عدد المعاملات المنجزة لجمهور المتعاملين خلال العام الماضي 2021، والتي بلغت 26,886 معاملة، مقارنة بـ 25,425 معاملة في العام 2020م، لتسجل بذلك ارتفاعا في حجم المعاملات المقدمة.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن الدائرة حريصة على تقديم خدمات مميزة، للارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة وتحقيق السعادة لهم، عبر تطوير الخدمات وتحويلها إلى إلكترونية وذكية، واعتماد حزمة من المبادرات لتسهيل الإجراءات للحصول على الخدمة بطرق سهلة ومرنة، كخدمات الواتساب واعتماد برنامج الاتصال المرئي، والتوسع في عدد مراكز الخدمة، وتقديم الخدمات عن بعد، مبينا أن الجهود التي بذلتها فرق العمل بالدائرة للتغلب على تحديات جائحة كوفيد-19، واتباع خطة الاستجابة السريعة، ساهم في استمرارية الأعمال وزيادة عدد المعاملات المنجزة.

وأشار إلى أن إدارة الكاتب العدل أنجزت 26,886 معاملة، كما استقبلت 11,027 استفساراً عبر القنوات الرقمية المختلفة، ليصل إجمالي عدد الخدمات المقدمة 37,913 خدمة ومعاملة خلال 2021م، حيث سجل شهر مارس أعلى عدد للخدمات المقدمة والمعاملات بلغ 3958 خدمة، يليه شهر سبتمبر بعدد 3530 خدمات.

وأوضح الخاطري أن الدائرة عملت على افتتاح أفرع خلال العام الماضي على امتداد الإمارة لتقديم جميع خدمات الكاتب العدل دون استثناء، ومن المراكز الجديدة فرع الكاتب العدل في مركز خدمات المرور والترخيص، وفي مركز تسهيل الطالب، ليصبح بذلك الكاتب العدل لديه 7 أفرع موزعة في شمالي الإمارة وجنوبيها ومركز المدينة، إلى جانب المقر الرئيسي، ومنها مركز سعادة المتعاملين في وادي إصفني، وفرع دائرة البلدية، ومركز تسهيل في منطقتي الرمس والجويس، حرصاً منها على تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، في عدة مواقع في الإمارة، وتوفير الوقت والجهد الذي يتكبده المتعامل للحصول على الخدمة، لافتا إلى تصدر فرع الكاتب العدل في مركز تسهيل الجويس الفروع الأخرى بعدد المعاملات المنجزة بنسبة 31%، يليه مركز تسهيل الطالب بنسبة 23%.

وأضاف أن مواعيد تقديم خدمات إدارة الكاتب العدل في المقر الرئيسي من يوم الإثنين وحتى الجمعة على مدار 15 ساعة في اليوم على فترتين صباحية ومسائية، وفي يوم الأحد لمدة 4 ساعات، ليكون بذلك الكاتب العدل يقدم خدماته في جميع أيام الأسبوع ما عدا السبت، وأما في الأفرع فتكون أيام العمل من الإثنين إلى الجمعة لمدة 8 ساعات.

وذكر أن الدائرة تقدم 55 نوعاً من خدمات الكاتب العدل الرئيسة والفرعية، منها الوكالات والإخطارات العدلية والعقود والإقرارات والتعهدات والطلبات الأخرى، حيث كانت أكثر المعاملات طلبا هي الوكالات والتي شكلت نسبة 49% من إجمالي المعاملات، تلتها الإخطارات بنسبة 18,05%.​

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