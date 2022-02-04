60 شاغراً تدريبياً للكوادر المواطنة براتب حتى 10 آلاف درهم شهرياً

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أعلن موقع «تم» الحكومي عن توافر 60 شاغراً لفرص تدريب من أجل توظيف الكوادر المواطنة، لدى برنامج «المدققين»، وهو برنامج احترافي متخصص في تطوير الكفاءات المواطنة في مهنة التدقيق والحسابات للتوظيف في شركات التدقيق الدولية العاملة في إمارة أبوظبي.

ووفقاً للبرنامج التدريبي، يجب على الراغبين في التقدّم للفرص الشاغرة من الجنسين، أن يتوافر لديهم عدد من الشروط أهمها الحصول على مؤهل بكالوريوس الأعمال والاقتصاد، مع خبرة من 0-3 سنوات، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي سيكون بنظام الدوام الكامل، على أن يحصل المتدرّب خلال فترة التدريب على راتب شهري يراوح بين 5 و10 آلاف درهم. ودعا البرنامج الكوادر المواطنة الراغبة في التقديم على الشواغر التدريبية المتاحة، ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى سرعة التقديم من خلال منصة «تم» عبر الرابط

https://www.tamm.abudhabi/services/education/hra/login?redirectUrl=https://www.tamm.abudhabi/services/education/hra/apply-to-a-job-vacancy/vacancy-details-login

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