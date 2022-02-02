4.9 ملايين عامل في منشآت القطاع الخاص بالدولة

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إجمالي عدد العمالة المسجّلة في منشآت القطاع الخاص بالدولة، من الجنسين، بلغ حتى نهاية العام الماضي، 4.9 ملايين شخص، بزيادة تخطّت 2% مقارنة بعدد العمالة المسجل خلال عام 2020.

وذكرت أن الشريحة العمرية لـ21.1% من العمالة المسجلة في الدولة راوحت من 30 إلى 34 سنة، و10% منهم تخطوا سن الـ50 عاماً.

وتابعت أن مستوى «الحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون»، تصدّر قائمة «المستويات المهنية» للعمالة، للمرة الأولى بنسبة 22.8% من إجمالي العمالة على مستوى الدولة.

وأفادت إحصاءات إدارة نظام معلومات سوق العمل، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن إجمالي عدد موظفي وعمال القطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة حتى نهاية العام الماضي بلغ أربعة ملايين و903 آلاف و612 عاملاً وعاملة، بينهم أربعة ملايين و355 ألفاً و146 من الذكور، بنسبة 88.8%، مقابل 548 ألفاً و466 من الإناث، بنسبة 11.2%، وذلك بنسبة زيادة تخطّت 2% (104 آلاف و416 عاملاً وعاملة) مقارنة بعدد العمالة المسجل خلال عام 2020، الذي بلغ عددهم فيه أربعة ملايين و799 ألفاً و196 عاملاً وعاملة.

وحددت الإحصاءات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، 12 تصنيفاً عمرياً، شملت جميع موظفي وعمال القطاع الخاص المسجلين لدى الوزارة، وأن عدد العمال والموظفين في التصنيف العمري من 16 إلى 19 سنة بلغ 12 ألفاً و302 عامل وعاملة، بنسبة 0.25%، ومن 20 إلى 24 سنة 411 ألفاً و84 عاملاً وعاملة، بنسبة 8.4%، ومن 25 إلى 29 سنة 917 ألفاً و981 عاملاً وعاملة، بنسبة 18.7%، فيما كانت العمالة تحت الشريحة العمرية من 30 إلى 34 سنة الأكثر وجوداً في سوق العمل بالقطاع الخاص في الدولة، بإجمالي مليون و33 ألفاً و269 عاملاً وعاملة، بنسبة 21.1%، وجاء إجمالي عدد العمالة في الشريحة من 35 إلى 39 سنة 943 ألفاً و703 عمال وعاملات، بنسبة 19.2%، ومن 40 إلى 44 سنة 677 ألفاً و209 عمال وعاملات، بنسبة 13.8%، ومن 45 إلى 49 سنة 417 ألفاً و782 عاملاً وعاملة، بنسبة 8.5%.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي عدد الموظفين والعمال لدى منشآت وشركات القطاع الخاص ممن تخطوا سن الـ50 عاماً، بلغ 490 ألفاً و282 عاملاً وعاملة، بنسبة 10%، بينهم 267 ألفاً و719 عاملاً وعاملة ضمن التصنيف العمري من 50 إلى 54 سنة، و134 ألفاً و436 ضمن التصنيف من 55 إلى 59 سنة، و61 ألفاً و631 يعملون في التصنيف من 60 إلى 64 سنة، و20 ألفاً و621 يعملون تحت التصنيف من 65 إلى 69 سنة، إضافة إلى 5875 عاملاً وموظفاً يعملون تحت التصنيف العمري من 70 سنة فأكثر.

9 مستويات مهنية

وقسّمت الإحصاءات العمالة المسجلة لدى الوزارة إلى تسعة مستويات مهنية، تصدرها للمرة الأولى مستوى «الحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون» بإجمالي مليون و117 ألفاً و677 عاملاً وعاملة (بنسبة (22.8% من إجمالي العمالة على مستوى الدولة)، تلاها «المهن البسيطة»، التي يعمل فيها 987 ألفاً و78 (بنسبة 20.1%)، ثم «مهن الخدمات والبيع»، التي ضمّت 786 ألفاً و193، (بنسبة 16%)، فيما ضم مستوى «مشغلو الآلات والمعدات ومجمّعوها» 490 ألفاً و91، (بنسبة 10%)، ومستوى «المهن الكتابية»، الذي عمل فيه 475 ألفاً و335، (بنسبة 9.7%)، ثم «الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية»، وعمل فيه 461 ألفاً و138، (بنسبة 9.4%)، تلاه «الفنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية»، الذي ضم 331 ألفاً و844 عاملاً وعاملة، (بنسبة 6.8%)، و«المشرّعون والمديرون ومديرو الأعمال»، الذي ضم 239 ألفاً و231 عاملاً وعاملة، (بنسبة 4.9%)، وأخيراً مستوى «العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك والثروة الحيوانية»، الذي ضم 14 ألفاً و625 عاملاً وعاملة، (بنسبة 0.3%) من إجمالي العمالة بالدولة.

• 490 ألفاً و282 عاملاً وعاملة لدى منشآت وشركات القطاع الخاص ممن تخطوا سن الـ50 عاماً.



• العمالة تحت الشريحة العمرية من 30 إلى 34 سنة، الأكثر وجوداً في سوق العمل بالقطاع الخاص في الدولة.

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