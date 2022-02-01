حمدان بن محمد يلتقي وزير الداخلية السعودي

المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة دبي

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية السعودي مساء اليوم (الثلاثاء) في دبي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية حول تعزيز الروابط الأخوية المتميزة التي تجمع دول الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية، وما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ونمو مستمر، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما تطرق النقاش إلى الحرص المشترك على أخذ العلاقات الإماراتية السعودية الراسخة والتاريخية إلى آفاق أرحب تسهم في توثيق الترابط بين البلدين، وتخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وتهيئ المجال لمزيد من التعاون البناء في مختلف المجالات الحيوية والتنموية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news