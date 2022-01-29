محمد بن زايد يتلقى رسالة من عبدالله الثاني نقلها رئيس الوزراء الأردني

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم.. رسالة شفوية من أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وتأكيد جلالته تضامن الأردن الدائم مع دولة الإمارات ومساندته لها في كل ما يحفظ أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه .. دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الذي نقل الرسالة لسموه.

كما نقل الدكتور بشر الخصاونة ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين .. إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لسموهما موفور الصحة و السعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم و الازدهار .. فيما حمله سموه أطيب تمنياته إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بالصحة والعافية وللمملكة الأردنية الشقيقة دوام الرفعة والرخاء.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة رئيس وزراء الأردن.. العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة الاقتصادية والتنموية والسياسية والسبل الكفيلة بتطويرها إلى آفاق أرحب تسهم في تحقيق أهداف البلدين ورؤاهما المستقبلية.

وتطرق الجانبان إلى التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وجدد الدكتور بشر الخصاونة إدانة المملكة الأردنية الهاشمية للهجوم الإرهابي لميليشيات الحوثي الذي استهدف مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات.. مؤكدا أن الهجوم يمثل انتهاكا لكل الأعراف و القوانين الدولية وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليميين.. ودعا إلى موقف دولي موحد وحازم لردع هذه الميليشيات ومواجهة اعتداءاتها الإرهابية.

وأعرب عن تضامن الأردن مع دولة الإمارات و وقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامتها وفي جهودها لمحاربة الإرهاب بمختلف صوره.. مؤكدا أن أمن دولة الإمارات والأردن كل لا يتجزأ.

من جانبه ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مواقف الأردن الشقيق بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لدولة الإمارات وتضامنها الأخوي معها.. معربا عن اعتزازه بمواقف الأردن تجاه أشقائها في الإمارات وبالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين.

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