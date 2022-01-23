«طرق دبي» تنجز 60% من تطوير شارع سيح الدحل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها أنجزت 57% من مشروع تطوير وتوسعة شارع سيح الدحل، الذي يربط بين شارع سيح السلم ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث سيزال الطريق القائم المكون من مسار واحد بكل اتجاه، وسيتم تنفيذ طريق جديد بطول 11 كيلومتراً، يتألف من مسارين بكل اتجاه، وجزيرة وسطية، وثلاثة دوارات، لتسهيل الحركة في جميع الاتجاهات، وسيربط الطريق مع مداخل بحيرات القدرة.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير، إن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق من 1800 إلى 4000 مركبة في كل اتجاه، لاستيعاب النمو المستمر في الأحجام المرورية، وتسهيل وصول السكان والزوار إلى الواحات القائمة على جانبي الطريق والمناطق الصحراوية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن المشروع يبدأ من الدوار الواقع على تقاطع طريق سيح الدحل مع شارع سيح السلم شمالاً، بعد محطة القدرة للدراجات الهوائية مباشرة، بالاتجاه إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جنوباً، ويتضمن المشروع تنفيذ طريق جديد بسعة مسارين في كل اتجاه، وتنفيذ ثلاثة دوارات على طول الطريق، لتسهيل وصول مستخدمي الطريق إلى الواحات القائمة على جانبي الطريق وبحيرات القدرة والمناطق الصحراوية، وتسهيل عملية الدوران إلى الخلف.

وأضاف أن تنفيذ المشروع يأتي استكمالاً للمشروعات التطويرية، التي أنجزتها الهيئة في الفترة الماضية، ومنها مشروع مضمار دبي للدراجات الهوائية، البالغ طوله نحو 23 كيلومتراً، ويرتبط مع مسار الدراجات الهوائية القائم في منطقة سيح السلم في شارع القدرة، عند بوابة مضمار دبي للدراجات الهوائية في اتجاه شارع الإمارات، ومنه إلى شارع لطيفة بنت حمدان، وشارع الشيخ محمد بن زايد، ثم إلى منطقة البراري، وصولاً إلى منطقة ند الشبا. ويشتمل مسارات الدراجات الهوائية في منطقة سيح السلم، البالغ طوله نحو 115 كيلومتراً، على عدد من المرافق العامة، ومحال تأجير دراجات هوائية، والأدوات المتعلقة بها، إلى جانب عيادة طبية متكاملة التجهيز، و10 نقاط استراحة على طول المسار، مُزودة بمقاعد ومواقف للدراجات.

وذكر أن الهيئة نفذت عدداً من المشروعات التطويرية في المنطقة، شملت تطوير شارع سيح السلم، الذي شمل توسعة الشارع من دوار القدرة بالقرب من استراحة الدراجات الهوائية إلى تقاطع شارع دبي ـ العين، بطول 21 كيلومتراً، مروراً بمنطقتي الليسيلي والمرموم، حيث تم تنفيذ تسعة دوارات في مناطق التقاطعات، لتأمين انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية في تلك المناطق، إضافة إلى أربعة معابر للجمال والخيول، ومسار للدراجات الهوائية، وطرق خدمية، ومواقف للمركبات، مع توسعة المواقف القائمة في مدينة دبي الدولية للقدرة، وشمل المشروع أيضاً أعمال إنارة للطرق، وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار.

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