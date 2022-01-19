بالتفاصيل .. تعديلات جديدة على خدمة تصاريح "مواقف زائري مناطق الفلل" في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، بدء تطبيق تعديلات جديدة على آلية إصدار تصاريح مواقف المركبات الخاصة بزائري القطاعات ذات التصنيف "مناطق الفلل السكنية"، بما يجعل استخدام تلك المواقف أكثر سهولة وراحة وملاءمة لاحتياجات السكان وزائريهم.

ووفقاً للإجراءات الجديدة، التي تُطبق في (77) قطاعاً في أنحاء مدن الإمارة، أكد المركز أنه لن يتم مخالفة مركبات زائري مناطق الفلل السكنية، المستخدمة للمواقف بالشكل الصحيح قبل الساعة 2:00 صباحاً، بينما سيتم في حال الرغبة بالبقاء بعد الساعة 2:00 صباحاً الحصول على تصريح مواقف لمركبة زائر من خلال إرسال رسالة نصية لكل مركبة على حدة.

كما قام المركز بتعديل الأنظمة التابعة له لتسمح للمتعاملين المواطنين بإدخال أرقام إضافية لخدمة الزوار إلى نظام "مواقف" لتشمل كافة سكان الفيلا ولتعزيز توفير خاصية إرسال طلبات تصاريح الزوار إلى عدد أكبر من سكان الفيلا وليس الاقتصار على رقم واحد، واستخدامها أثناء إرسال رسائل نصية قصيرة لإصدار تصاريح يومية لمركبات الزوار، بما يمكن الجميع من الحصول على تصاريح يومية للزوار بعد الساعة 2:00 صباحاً. ويمكن لمالك الفيلا أو المستأجر إضافة أرقام الهواتف الخاصة بهم إلى نظام مواقف عبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، أو عبر إرسال رسالة نصية على الرقم 3009 بالصيغة التالية: (<Add> مسافة >رقم الهاتف< مسافة >رقم القطاع<)، على سبيل المثال Add 050123456 E10)).

وأوضح المركز أنه في حال استقبال الزوار قبل الساعة 2:00 صباحاً فلا داعي لاتخاذ أي إجراء من قبل الساكن شريطة أن تكون المركبة قد أوقفت بشكل نظامي. أما في حال بقاء الزوار إلى ما بعد الساعة 2:00 صباحاً، فيتوجب على الساكن إرسال رسالة نصية بخصوص كل مركبة على حدة من أي من الأرقام المسجلة في نظام "مواقف" لإصدار تصريح يومي لمركبة الزائر.

هذا ويمكن لقاطني الفلل الحصول على تصاريح لمركبات الزائرين وفق حالتين، الأولى "تصريح المناسبات"، حيث يتم تقديم الطلب عبر رقم الهاتف المسجل في النظام من خلال التواصل مع مركز الاتصال وذلك للموافقة على مدة التصريح المطلوبة. أما الحالة الثانية فهي "تصريح زائر" ويتم فيها تقديم الطلب من قبل حامل تصريح الفيلا عبر رقم الهاتف المسجل في النظام بالصيغة التالية، (>رمز المدينة وفئة المركبة< مسافة >رقم المركبة< مسافة >رقم القطاع< مسافة >عدد الساعات<)، على سبيل المثال: (6 AUH4 22278 E21)، على أن تكون الصلاحية القصوى للتصريح ست ساعات بدءاً من إرسال الطلب من 2 صباحاً إلى 8 صباحاً.

ويقدم المركز هذه الخدمة مجاناً في حال كان مستأجر أو مالك الفيلا من المتعاملين المواطنين بينما يتم احتساب رسوم تصاريح مواقف زائري القاطنين غير المواطنين وفق تعرفة النظام للمواقف الفرعية وهي درهمان بالساعة الواحدة. ويتم احتساب رسوم على كل رسالة نصية يتم إرسالها بحسب تعريفات مزود الخدمة. هذا وتُطبق على تصاريح زائري الفلل نفس الشروط والأحكام المطبقة ضمن نظام "مواقف" بما فيها أيام الجمعة والعطلات الرسمية.

وفي حال استخدام المواقف في مناطق الفلل من قبل مركبات غير معروفة، أو بطريقة تؤدي إلى عرقلة حركة السير والمشاة أو إغلاق مداخل ومخارج الفلل، يهيب المركز بالسكان ضرورة التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدا لمركز على أهمية نظام إدارة المواقف العامة في مناطق الفلل السكنية، مضيفاً أن خدمة تصاريح مواقف مركبات زائري تلك المناطق تلقى إقبالاً كبيراً من المجتمع.

وأعلن المركز أن عدد طلبات تصاريح مواقف مركبات زوار الفلل السكنية بلغ خلال العام الماضي 871,132 تصريحاً، توزعت على 77 قطاعاً يشملها نظام مواقف مناطق الفلل السكنية، منها 65 قطاعاً في أبوظبي و12 قطاعاً في مدينة العين.

وأوضح المركز أن نظام إدارة المواقف في مناطق الفلل ترك العديد من التداعيات الإيجابية على الحركة المرورية والقطاعات المجتمعية والخدمية والبيئية، حيث يضمن استخدام المواقف المتوفرة في تلك المناطق من قبل السكان وزوراهم، ويحقق الاستخدام الأمثل للمواقف، ويمنع استغلالها من قبل الغير، ويسهم في القضاء على الوقوف العشوائي والحد من الازدحام المروري في مناطق الفلل، إضافة إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية في تلك المناطق وعدم عرقلة حركة المشاة والمركبات ومنع ترك المركبات المهملة في مناطق الفلل، هذا فضلا عن تعزيز أمن وسلامة المجتمع والحد من السكن العشوائي في مناطق الفلل الذي ينجم عنه مزاحمة سكان الفلل في مواقف مركباتهم.

ودعا المركز أصحاب المركبات إلى الالتزام بالقوانين الخاصة بنظام إدارة المواقف العامة (مواقف) في جميع الأوقات، وعدم ركن المركبات بطريقة عشوائية أو الوقوف في الأماكن الممنوعة، مشدداً على ضرورة ركن المركبة دائماً بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف

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