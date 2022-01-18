«الإمارات اليوم» الأولى بين الصحف المحلية من حيث التفاعل على منصّات التواصل

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

احتلّت صحيفة «الإمارات اليوم» المرتبة الأولى بين الصحف المحلية من حيث التفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بأكثر من ستة ملايين تفاعل، وبفارق مليوني تفاعل مع الصحيفة التي احتلّت المرتبة الثانية. يشار إلى أن تفاعل القرّاء مع المحتوى مؤشر إلى أهمية الصحيفة وثقة القارئ بها وبما تنشره عبر منصّاتها الرقمية، ويُعدّ التفاعل من المؤشرات المهمة التي تلتقطها مراكز الرصد وشركات التسويق والمعلنين.

وواصلت «الإمارات اليوم» تصدّرها بأكبر عدد متابعات على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» من بين الصحف المحلية في دولة الإمارات، بعدد متابعين يصل إلى نحو 2.3 مليون متابع، وبزيادة 250 ألفاً عن 2020.

واحتلّ الموقع الإلكتروني المرتبة الثانية في أكثر الصحف الإماراتية بعدد الزوّار في دول الخليج العربي لعام 2021، والمرتبة الثانية بقائمة الصحف والمواقع الإخبارية العربية الأكثر قراءة محلياً لعام 2021، بأكثر من ثمانية ملايين زائر منتظم.

من جانب آخر، احتلّت الصحيفة المركز الرابع بعدد الزيارات من بين الصحف العربية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأكثر من 35 مليون زيارة منتظمة. وبلغ إجمالي عدد زوّار موقع «الإمارات اليوم» الإلكتروني 34 مليون زائر، خلال عام 2021، وحصد الموقع 157 مليون قراءة. كما وصل عدد ظهور مواد الموقع على مختلف منصّات شبكة «غوغل» إلى مليار و167 مليون ظهور.

ووصل عدد زيارات موقع «الإمارات اليوم» إلى 65 مليون زيارة من خلال منصّات «غوغل».

كما بلغ عدد المواد المنشورة على موقع «الإمارات اليوم» الإلكتروني 60 ألف مادة.

في سياق متصل، وصل عدد متابعي منصّات الصحيفة على شبكات التواصل إلى أكثر من أربعة ملايين وربع المليون شخص، بزيادة ربع مليون متابعة مقارنة بعام 2020.

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