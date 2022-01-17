«منار الإيمان» تنفذ مشروعات خيرية بـ 20 مليون درهم خلال 2021

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة منار الإيمان الخيرية أنها أنفقت نحو 20 مليون درهم على مشروعات خيرية، خلال العام الماضي، استفاد منها 67 ألفاً و648 حالة، مشيرة إلى أنها حققت زيادة واضحة في حجم الإنفاق وعدد المستفيدين من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود والأيتام والأرامل، وغيرهم من الفئات المستحقة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية، ناصر بن علي الجنيبي، أن إنفاق المؤسسة وأداءها تطورا بشكل نوعي في السنوات الأخيرة، من حيث الأداء وحجم الإنفاق وعدد المستفيدين، على الرغم من تحديات جائحة «كوفيدـ 19»، منوهاً بجهود المحسنين والمتبرعين، ودعمهم الدائم والسخي للمؤسسة.

وأشار إلى أنه، وفقاً لنتائج التقرير المالي السنوي، حظي الطلاب بأولوية في مشروعات وبرامج المؤسسة، حيث استفاد من مساعدتها ومبادراتها الإنسانية 2895 طالباً وطالبة، ممن يتلقون تعليمهم ضمن مدارس منار الإيمان الخيرية الخاصة التابعة للمؤسسة، و175 طالباً وطالبة من الأيتام.

ولفت الجنيبي إلى أن المشروعات والمساعدات الغذائية المتنوعة، كانت في مقدمة مشروعات المؤسسة، ومن أبرزها مشروع إفطار الصائم، الذي استفاد منه أكثر من 49 ألف شخص، و1152 حالة استفادت من مشروع المير الرمضاني، وهو مشروع يختص بتوفير السلال الغذائية للمستفيدين.

وقال إن هناك فئات أخرى لها اهتمام ورعاية في برامج المؤسسة الخيرية، مثل الأيتام، حيث تكفل المؤسسة 74 يتيماً، إضافة إلى كفالة مجموعة من طلاب العلم، وتوفير الإيجار، وعلاج الحالات الإنسانية، لافتاً إلى أن المؤسسة قدمت كسوة العيد إلى نحو 521 يتيماً، وقدمت العيدية لـ376 يتيماً.

وذكر أن المؤسسة حفرت 67 بئراً متنوعة في الهند، بينما حفرت 34 بئراً أخرى في إندونيسيا، وبنت سبعة مساجد في الهند، ومسجدين في السنغال، استفاد منها نحو 13 ألفاً و630 شخصاً.

وأفاد الجنيبي بأن مدرسة منار الإيمان الخيرية الخاصة التابعة للمؤسسة نجحت في الحصول على المركز الأول في أربع جوائز ومسابقات، هي مسابقة عون التطوعية، ومسابقة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل (مسابقة المبتكر الواعد)، ومسابقة الكاتب الصغير في الكتاب الكبير «طموح زايد يعانق السماء»، إضافة إلى مسابقة «معاً نقرأ».

وذكر أن المؤسسة أبرمت 15 اتفاقاً ومذكرة تعاون مع جهات ومؤسسات متنوعة، سواء صحية أو خيرية أو علمية، وهو ما ساعد في تقديم مزيد من الخدمات للمستفيدين.

ولفت إلى أن من أهم إنجازات المؤسسة العام الماضي حصولها على مواصفة نظام إدارة الجودة 9001:2015ISO في مجال تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية والتعليمية.

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