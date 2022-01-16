محمد بن راشد: العلاقات الإماراتية - الكورية حققت قفزات نوعية في قطاعات حيوية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الكورية في ظل ما تشهده العلاقات القوية بين البلدين من تطوّر ونمو مستمر، ما يعكس حرص قيادة الدولتين على تنمية هذه العلاقات وتوثيق الترابط والتواصل الفعال، مؤكداً سموه أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربياً لكوريا.

وقال سموه: «دولة الإمارات تتمتع بشراكة استراتيجية مع جمهورية كوريا، وقد وفرت هذه الشراكة الكثير من الفرص لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، منها التعاون الاقتصادي والتجاري والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الصحة والثقافة والفضاء والطاقة والسياحة».

وأضاف سموه: «نعتز بمستوى التقدم والتعاون بين البلدين في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى المشتركة بين الجانبين، ومن بينها مشروع محطة براكة للطاقة النووية، والتي تعد أبرز صور التعاون الوثيق والعلاقات الأكبر في تاريخه، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».

وتابع سموه: «العلاقات الإماراتية الكورية حققت قفزات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على تأسيس مرحلة أكثر ازدهاراً للتعاون الثنائي بين البلدين وخلق مسارات لتبادل فرص التنمية وتسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية، ورسم وصياغة خطط واضحة لتطوير أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق التقدم المأمول لعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين».

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مقر «إكسبو 2020 دبي»، أمس، رئيس جمهورية كوريا، مون جي إن، الذي يزور البلاد حالياً والوفد المرافق.

ورحب سموه، بالرئيس الضيف، معرباً سموه عن أمله في أن تكلل زيارته للدولة بنتائج طيبة تعزز علاقات الصداقة والتعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا على مختلف الصعد.

من جانبه، أكد الرئيس الكوري عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات، موجهاً الشكر لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال الذي أحيط به من قبل سموه، ما يؤكد متانة روابط الصداقة التي تجمع بين قيادتي البلدين الصديقين، والحرص على تنمية العلاقات المستقبلية في ما بينهما، مشيداً بالتنظيم عالي المستوى لهذه الدورة الاستثنائية من معرض «إكسبو 2020 دبي» الأكبر في تاريخه، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، مؤكداً أن هذا التجمع في دبي يعد قاعدة قوية وأساسية للانطلاق نحو مستقبل مزدهر بالابتكار والتقدم في المجالات كافة، لما فيه خير البشرية جمعاء.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وشهد سموه والرئيس الكوري عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التعاون، من بينها مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع لدولة الإمارات وإدارة برنامج استحواذ الدفاع جمهورية كوريا بشأن التعاون المتوسط وطويل الأمد في مجالات الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الدفاع.

كما شهد سموه توقيع ثلاث مذكرات بين مجلس التوازن الاقتصادي والجهات والشركات الكورية، منها مذكرة تفاهم مع شركة LIG NEX1، ومذكرة تفاهم أخرى بين مجلس التوازن الاقتصادي، ونظام «هانهاوا»، كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم ثالثة بين مجلس التوازن الاقتصادي وشركة «هانهوا» للدفاع.

وحضر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والرئيس الكوري، توقيع ثلاث اتفاقيات بين شركة «أدنوك» وعدد من الجهات والشركات الكورية، من بينها اتفاقية إطارية بين شركة أبوظبي للبترول، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، واتفاقية دراسة مشتركة بين شركة أدنوك وشركة نفط KNOC وشركة SK غاز الهيدروجين- أمونيا، أما الاتفاقية الثالثة فكانت بين شركة «أدنوك» وشركة نفط KNOC بشأن شحن الأمونيا.

حضر الاستقبال وتوقيع الاتفاقيات، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش.

وتمتد العلاقات الإماراتية الكورية إلى نحو أكثر من 41 عاماً، وتشهد حالياً زخماً كبيراً على المستويين الحكومي والخاص، وتنوّعاً في أنشطة التعاون الاقتصادي على الأصعدة كافة، بينما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 4.8 مليارات دولار في 2020.

• 4.8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوريا الجنوبية في 2020.

نائب رئيس الدولة:

• «الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية كوريا وفرت الكثير من الفرص لتعزيز التعاون في مختلف المجالات».

• «نعتز بمستوى التقدم والتعاون بين البلدين في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى المشتركة بين الجانبين».

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