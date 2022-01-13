«عقابية دبي» تنفذ برامج تأهيلية للنزلاء بمعايير عالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، اللواء علي الشمالي، بأن الإدارة استمدت خطتها في تأهيل النزلاء من شعار «الإنسان قبل المكان» ونفذت حزمة من البرامج التأهيلية من خلال إدارة تعليم وتدريب النزلاء بهدف تنمية وتأهيل قدرات النزلاء العلمية والمهنية وتقوية وازعهم الديني، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم، بالإضافة إلى إزالة حاجز الخوف والتردد الذي يخالج صدورهم تجاه مجتمعهم الذي سيخرج إليه النزيل بعد قضاء عقوبته، برؤية وعلم جديدين لنفع ذاته وخدمة المجتمع.

وأوضح أن إدارة تعليم وتدريب النزلاء تتكون من أربعة أقسام، (تعليمية، ودينية، ورياضية وتدريب مهني)، حيث يشرف قسم البرامج التعليمية بالإشراف على متابعة ومساعدة النزلاء الراغبين في استكمال تعليمهم في جميع المراحل والكليات المحلية وتزويد المكتبة بأحدث الإصدارات، ومساعدة النزلاء في مواصلة مشوارهم التعليمي، ويتولى عقد عديد من الدورات والبرامج للنزلاء منها دورة صناعة المبادرات المجتمعية، التصميم الفوتوغرافي فوتوشوب، تصميم الفيديو الاحترافي، دورة اللغة الإنجليزية، دورة اللغة الصينية، فن إدارة الغضب، التحديات وطرق النجاح، دورة تنمية وتطوير الإبداع، وغيرها من الدورات.

وقال الشمالي إن عدد المستفيدين من الدورات العلمية بلغ 170 مستفيداً خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد النزلاء المستفيدين من الدورات التعليمية 191 مستفيداً في عام 2020.

وأشار إلى أن قسم البرامج الدينية تنصب مهامه في نشر الوعي الديني، عن طريق المحاضرات والندوات والدورات وحلقات حفظ القرآن الكريم، وتشجيع النزلاء على حفظ القرآن، وتوفير الكتب والقرطاسية للطلبة الملتحقين بالدورات، وتطوير مهارات النزلاء على إلقاء الخطب والمحاضرات والعمل على استغلال قضاء فترة العقوبة بما ينفع النزلاء، وينفذ القسم العديد من الدورات والبرامج مثل برنامج تحفيظ القرآن الكريم، وعمل محاضرات دينية، وبرنامج المكتبة السمعية والمرئية، وبرنامج المسابقات وفعاليات شهر رمضان، وغيرها من البرامج، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج تحفيظ القرآن الكريم 275 مستفيداً خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد المستفيدين 333 مستفيداً في عام 2020.

وأضاف أن قسم البرامج الرياضية يهتم بجميع الأنشطة والمسابقات الترفيهية والرياضية للنزلاء، وتنظيم المسابقات الرياضية المختلفة على مدار السنة وفي جميع الأنشطة، بهدف مساعدة النزلاء على ملء وقت فراغهم وزرع روح التنافس الشريف فيما بينهم، والاهتمام بالمحافظة على لياقتهم البدنية، وتطوير مهاراتهم وهواياتهم والعمل على استغلال قضاء فترة العقوبة بما ينفعهم، كما نظم القسم العديد من البطولات والبرامج الرياضية، ومنها البطولات الرياضية المرتبطة باحتفالات عام الخمسين، ودورة رياضة الجوجيستو، خماسيات كرة القدم، مرتادي الصالات الرياضية، مبادرة الـ50 مليون خطوة، ومبادرة مسبار الأمل «أساسيات لعبة الشطرنج»، وبلغ عدد المستفيدين من المسابقات الرياضية 727 مستفيداً خلال العام الماضي، مقارنة بـ94 مستفيداً في عام 2020.

وتابع الشمالي أن قسم التدريب المهني يتولى تنظيم الدورات المهنية والحرفية المختلفة، والعمل على توفير مهارات مهنية جديدة لدى النزلاء وتنمية مهاراتهم الشخصية، وإعادة تأهيل النزلاء من الناحية المهنية والحرفية في مختلف المجالات وتوفير مهن جديدة لهم، والمساهمة في خلق فرص عمل مناسبة للنزلاء حسب متطلبات سوق العمل، فينفذ العديد من الدورات منها دورة محرك ثلاثي الأبعاد، منها دورة الزراعة العضوية، ودورة الكاريكاتير الصحافي، ودورة ميكانيكا محرك المركبات، ودورة فوتوشوب غرافيك، ودورة تصميم الحدائق المنزلية، ودورة تقنيات القطع بالليزر، ودورة صناعة الكمامات، وغيرها من الدورات، وبلغ عدد المستفيدين من الدورات 226 خلال العام الماضي، مقارنة بـ83 مستفيداً في عام 2020.

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