أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أدى عدد من القضاة الجدد المعينين في محاكم دبي اليمين القانونية، فقد أقسم خمسة قضاة في المحكمة الابتدائية ومفتشون قضائيون، بالله العظيم أن يحكموا بالعدل ويؤدوا عملهم بصدق وأمانة وأن يحترموا التشريعات السارية.

وتمنّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقضاة الجدد التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، داعياً إياهم أن يكونوا مثالاً للنزاهة والحياد في جميع القضايا التي ينظرونها، وأن يراعوا حقوق أفراد المجتمع، ويحترموا حقوق الإنسان وكرامته.

حضر مراسم أداء القسم التي جرت في مقر «إكسبو 2020 دبي»، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر المحلية في دبي.

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