مهرجان دبي للتسوق يواصل فعالياته الترفيهية

المصدر: دبي - وام

يواصل مهرجان دبي للتسوق تقديم فعالياته الترفيهية لسكان دبي وزوارها خلال شهر يناير الجاري عبر باقة من الفعاليات والعروض المباشرة والتجارب الترفيهية العائلية.

ويستمر المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حتى 30 يناير الجاري ويوفر لزواره أجواء تسوق مذهلة بمشاركة أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى مجموعة الفعاليات الترفيهية.

وتضم أبرز الفعاليات التي يمكن للجمهور الاستمتاع بها خلال يناير " أسواق مهرجان دبي للتسوق " في شارع السيف التي انطلقت اليوم وتستمر حتى يوم الأحد المقبل والمسرحية الموسيقية.

وتواصل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة ومناطق الجذب السياحي وفعاليات مهرجان دبي للتسوق الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة الصارمة الصادرة عن الجهات الصحية لمواجهة فيروس "كوفيد-19" مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الزوار والمتسوقين.

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