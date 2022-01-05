لطيفـــة بنت محمد: توجيهات محمد بن راشد وضعت الإمارات في الصدارة عالمياً

المصدر: دبي ■ وام

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة بدبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضعت الإمارات على الصدارة العالمية.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد، في كلمة لها بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقاليد الحكم بإمارة دبي: «يسعدنا ويشرفنا أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، للمقام السامي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بهذه المناسبة.. وسيبقى 4 يناير تاريخ وطن، محفوراً في أعماقنا».

أضافت سموها: «إننا على يقين كامل برؤية سموه المبدعة والصادقة، الحالية والمستقبلية، وتوجيهاته السديدة التي وضعت الإمارات ودبي على خريطة التفوق والتميز والإبداع الحضاري العالمي، وتبقى الصدارة، والرقم 1 شعار الجودة والتميز والتفوق، لمسيرة امتدت 16 عاماً من قبس أنار الطريق لدولة احتلت الصدارة خلالها بلا منافس، وأضحت مرجعية العالم في التطور والنماء والاستدامة».

وقالت: «إننا ونحن نحتفل بمرور تلك السنوات العامرة بجليل ودرر الأعمال، نعي تماماً وبقناعات راسخة وثابتة، أنك، يا صاحب السمو الوالد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسخت مدرسة قيادية فذة ومتفردة، أرست قواعد الإنجاز العصري المتكامل، وتميزت بمبادئ حضارية، مطوقة بقيم إنسانية خالصة، وأطر تنموية عمادها ومحور ارتكازها الإنسان، لبناء وطن اليوم والغد المشرق، إن شاء الله».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news