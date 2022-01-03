حمدان بن محمد يعتمد قروضاً سكنيــــة بـ 600 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 600 قرض إسكاني مقدمة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بقيمة 600 مليون درهم، ضمن برنامج إسكان المواطنين، بهدف توفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم الذي يلبي احتياجات الأسر المواطنة، والارتقاء بجودة حياتهم، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي وإدخال السعادة على قلوبهم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تأتي هذه الخطوة كترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لبرنامج إسكان المواطنين، وهي رؤية متكاملة لنموذج تنموي شامل ومستدام يضع سعادة الإنسان على رأس الأولويات ويرتقي بجودة الحياة، وهو أهم ما تضمنته أهداف خطة دبي الحضرية 2040».

وأضاف سموه: «يعد توفير المسكن الملائم من أهم الأسس التي يقوم عليها الاستقرار الأسري، ومن ثم الرخاء الاجتماعي، لذا يمثل تمكين المواطنين من العيش وفق أفضل مستويات الحياة الكريمة أولوية رئيسية لا تدخر حكومة دبي جهداً في الوفاء بها، وفق أرقى المعايير وأفضل الممارسات».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تغريدة على «تويتر»: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمدنا اليوم ضمن برنامج إسكان المواطنين في دبي 600 قرض سكني بقيمة 600 مليون درهم، مع رفع قيمة القرض السكني لمليون درهم.. نتابع ملف إسكان المواطنين وكل ما يسعدهم ويوفر الحياة الكريمة لهم».

وبناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد، أجرت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تحديثاً على خدمة صرف القروض التي توفرها لمتعامليها، حيث تم رفع قيمة القرض السكني إلى مليون درهم، فضلاً عن تسريع الإجراءات الخاصة باعتماد قروض البناء، بينما تصل الفترة المحددة لسداد القرض إلى 25 عاماً.

كما تم خفض نسبة الاستقطاع الشهري لأقساط سداد القروض السكنية لتكون 15% فقط من الدخل الشهري للمقترض، مع إلغاء شرط توفير الرصيد للحصول على أرض سكنية، إضافة إلى إعفاء المستفيدين من القروض الإسكانية من رسوم الإجراءات والمعاينة.

وتتوافر حزمة متنوعة من المبادرات للتيسير على المواطنين لبناء فللهم السكنية في إمارة دبي، تتمثل في إعفائهم من رسوم الرهن العقـاري الخاصة بالقروض السكنية المعتمدة ورسوم توصيل الكهرباء للذين يقومون ببناء مساكنهم لأول مرة، ولا تتجاوز كلفة البناء أربعة ملايين درهم، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية لأفراد الأسرة الواحدة للسكن في المنطقة نفسها، بما يعزز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي.

كما توفر المؤسسة خدمات إسكانية متميزة مثل خدمة مساكن النماذج الموحدة التي تتيح للمستفيدين الحاصلين على موافقات من المؤسسة الاختيار بين 19 تصميماً بأسعار مختلفة وتنافسية تتناسب مع احتياجات الأُسر، حيث تتولى المؤسسة بالنيابة عن المالك متابعة وإدارة مشروع بناء المسكن والتعامل مع المقاول والاستشاري والموردين للحصول على أسعار مناسبة، وضمان الإنجاز وتسليم المسكن للمالك، وتوفر كذلك خدمات وتسهيلات إضافية للمواطنين.

وتأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن القروض المقدمة من برنامج إسكان المواطنين، والمتابعة المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد، كدعم محوري لاستكمال النموذج التنموي لإمارة دبي الذي يقوم في جوهره على سعادة الإنسان، بتعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، لكي تكون دبي «المدينة الأفضل للحياة في العالم».

• رفع قيمة القرض السكني إلى مليون درهم، وتسريع الإجراءات الخاصة باعتماد قروض البناء.

ولي عهد دبي:

• «القرار يترجم رؤية محمد بن راشد المتكاملة لنموذج تنموي شامل ومستدام يضع سعادة الإنسان على رأس الأولويات».

• «نتابع ملف إسكان المواطنين وكل ما يسعدهم ويوفر الحياة الكريمة لهم.. والمسكن الملائم أهم أسس الاستقرار الأسري».

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