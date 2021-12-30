2021.. عام استكشاف الزهرة ولقاء العالم في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

طوت دولة الإمارات في عام 2021، خمسين عاماً من التجارب الاستثنائية والإنجازات وتنفيذ الخطط التنموية، ضمن معايير متقدمة ومدروسة، مكّنتها من صنع علامات فارقة على صعيد تطوير العمل الحكومي، والنهضة بالحياة الاقتصادية والعمرانية التي حلّقت بالبلاد إلى موقع تتطلع إليه الدول والأمم.

وينقضي عام 2021 مختتماً 50 عاماً على تأسيس دولة الاتحاد، التي أُعلنت في عام 1971، والتي بها أُعطيت الإشارة للعمل الدؤوب من دون توقف، ومن دون تحديد لسقف طموحاتها العملاقة، حتى وصلت هذا العام إلى المريخ، وقصدت الزهرة في رحلة بحث فضائية جديدة، واستقبلت العالَم في «إكسبو 2020 دبي»، لتواصل تحدّيها لفيروس «كورونا»، الذي تصدت له عبر تقنيات ذكية متطورة ونظام متقدم من الرعاية والإجراءات، معزّز بخبرة نخبة من خيرة الكوادر والطاقات الإماراتية والمقيمة على أرضها المحبة للسلام والتسامح.

1 «مسبار الأمل»

نجحت الإمارات في الوصول إلى مدار الكوكب الأحمر في أول مهمة فضائية لها، حيث وصل مسبارها الاستكشافي «مسبار الأمل» في فبراير، والذي انطلق قبلها بسبعة أشهر، ليصل إلى مداره بنجاح مطلق، فأصبحت الإمارات بهذا الإنجاز خامس دولة تصل إلى المريخ.

2 مشروع علوم الحياة وتصنيع اللقاحات

إطلاق الإمارات والصين في 28 مارس مشروعاً مشتركاً «علوم الحياة وتصنيع اللقاحات في دولة الإمارات»، الذي تم بموجبه الإعلان عن تدشين أول خط تصنيع وإنتاج لقاح ضد «كوفيد-19» في الإمارات بين مجموعة «جي 42» الإماراتية ومجموعة «سينوفارم CNBG» الصينية.

3 مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان

الإعلان في 27 أبريل عن إنشاء «مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان» في دبي؛ ليكون أول مستشفى من نوعه يستقبل مرضى السرطان في الإمارات من غير القادرين على تحمّل كلفة العلاج. وسيجهّز المستشفى بأحدث المعدات والتقنيات العلاجية، إلى جانب قيامه بدور بحثي وتدريبي عبر استكشاف تقنيات علاجية جديدة لأمراض السرطان.

4 محطة براكة

الإعلان في أبريل عن بدء التشغيل التجاري لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية، وهي أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي. وأصبحت محطات براكة أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، والقادرة على توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة على مدار الساعة. ويسهم نجاح «براكة» في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة ودعم جهود الدولة في تنويع محفظتها من مصادر الطاقة خلال المرحلة الانتقالية إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

5 مجلس برنامج الجينوم الإماراتي

اعتماد تشكيل مجلس برنامج الجينوم الإماراتي في 15 يونيو، ليكون المجلس المسؤول عن إدارة أعمال برنامج الجينوم الإماراتي في الدولة والإشراف عليه. ويهدف إنشاء المجلس إلى توفير رعاية صحية عالمية المستوى في الدولة، واعتماد البرامج العلاجية الوقائية والاستباقية، بالإضافة إلى تمكين القطاع الطبي من الحد من انتشار الاضطرابات الوراثية والإعاقات الجسدية والعقلية، وصولاً إلى خفض معدل الوفيات في الدولة.

6 المرتبة الأولى في 22 مؤشراً

الإعلان في 17 يونيو تبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للتقرير العالمي للتنافسية من معهد التنمية الإدارية بسويسرا، المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً تتعلق بتطوير العمل الحكومي وتحقيق الإنجازات التنموية. وحلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز الـ10 الأولى عالمياً في 120 مؤشراً، من إجمالي 335 مؤشراً تناولها التقرير هذا العام.

7 إنشاء هيئة دبي الرقمية

صدور قانون في 22 يونيو بإنشاء «هيئة دبي الرقمية»، وإلحاق خمس مؤسسات تحت مظلتها تشمل حكومة دبي الذكية، ودائرة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز دبي للإحصاء، مع تمتّع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها التي تتركز على تعزيز كفاءة ومرونة الأعمال، ورقمنة العمل الحكومي.

8 مشروعات تنموية

افتتاح مجموعة من مشروعات البنية التحتية في يوليو باستثمارات تبلغ 1.9 مليار درهم، تضم شبكة مسارات وطرق وتقاطعات وجسور في ثلاثة محاور رئيسة تشمل طريق الشيخ خليفة بن زايد، وطريق الوطن، وطريق حتا - دبي، وبأطوال إجمالية تصل إلى 112 كيلومتراً.

9 تدشين منصة «Drone Box»

تدشين منصة مكونة من منصات لإطلاق الطائرات بدون طيار، موزعة في الإمارة، يهدف تشغيلها إلى خفض معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً من 4.4 دقائق إلى دقيقة واحدة فقط خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى المساهمة في الكشف عن الجريمة. وتعتبر شرطة دبي واحدة من أوائل الجهات الشرطية على مستوى العالم تطبّق منظومة الـ«درون بوكس» كمستجيب للبلاغات الجنائية والمرورية عن طريق محطات الـ«drone box»

10 القمر الاصطناعي «غالب»

الإعلان في 7 يوليو عن إطلاق أول قمر اصطناعي إماراتي مخصص لتتبّع الحياة البرية. ويعمل القمر الاصطناعي «غالب» على دراسة أنماط هجرة الطيور والحيوانات في المناطق النائية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لضمان تكاثرها، وهو ما يتفق مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تُطلقها الدولة للحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يحظى على الدوام باهتمام خاص في دولة الإمارات.

11 تخفيض وإلغاء بعض الرسوم الماليّة في دبي

أصدر المجلس التنفيذي في دبي قراراً، في يوليو، يقضي بتخفيض وإلغاء بعض الرسوم والبدلات المالية في إمارة دبي، ويشمل نطاق التخفيض والإلغاء حزمة تضم 88 خدمة حكومية تتبع لجهات رئيسة، تضم دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ومحاكم دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وسلطة مدينة دبي الملاحية، وهيئة الصحة في دبي.

12 توظيف المواطنين في القطاع الخاص

الإعلان في سبتمبر عن تخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً، ضمن برنامج «مشاريع الخمسين» الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية، الهادف إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في الدولة. ويتضمن البرنامج دعماً لرواتب ومزايا المواطنين في القطاع الخاص، و13 مبادرة ومشروعاً لتحقيق مستهدفات البرنامج.

13 سياسة جديدة في التقاعد

إعلان حكومة الإمارات عن سياسة جديدة في الحكومة الاتحادية تمنح الموظف المواطن خيار التقاعد المبكر للذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً لتأسيس مشروعاتهم الخاصة، وتقوم الحكومة بشراء خمس سنوات وتضيفها إلى سنوات تقاعدهم أو تمنحهم مكافأة مالية، وبأعداد محددة سنوياً.

14 برنامج إسكان المواطنين في دبي

اعتماد ميزانية إسكانية بقيمة 65 مليار درهم للـ20 عاماً المقبلة للمواطنين في إمارة دبي. وتم الإعلان في سبتمبر عن مضاعفة عدد المستفيدين من برنامج الإسكان في دبي أربعة أضعاف، ومضاعفة الأراضي المخصصة لإسكان المواطنين في دبي لتصل إلى مليار و700 مليون قدم مربعة تكفي لسد احتياجات المواطنين للـ20 سنة المقبلة.

15 استكشاف كوكب الزهرة

أعلنت حكومة دولة الإمارات، في أكتوبر، عن مشروعها الفضائي لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية ضمن «مشاريع الخمسين». ويتضمن المشروع رحلة فضائية علمية في الفضاء العميق لتحقيق أول هبوط عربي على كويكب يبعد عن كوكب الأرض 560 مليون كيلومتر.

16 «إكسبو 2020 دبي»

افتتاح المعرض الدولي «إكسبو 2020 دبي» في 30 سبتمبر، ليستمر لمدة 182 يوماً بمشاركة 192 دولة، ومجموعة عريقة من المنظمات الإقليمية والدولية، والشركات، والمؤسسات التعليمية، فضلاً عن ملايين الزوار. ويُعقد المعرض في دولة عربية للمرة الأولى في تاريخه، كما يأتي بعد عامين من الظروف القاسية التي فرضتها جائحة «كورونا».

17 منافع سكنية

الإعلان في نوفمبر عن صرف قروض سكنية وأراضٍ سكنية ومساكن، وإعفاء أُسر متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات درهم، استفاد منها 10 آلاف و32 مواطناً ومواطنة في إمارة أبوظبي.

18 الإمارات الأكثر أماناً

كشفت نتائج تقرير «غالوب» للأمن والنظام 2021، في 17 نوفمبر، عن أن دولة الإمارات هي البلد الأكثر أماناً في العالم، في ما يتعلق بتجول الناس ليلاً بمفردهم في الشوارع، إذ وصلت نسبة من يشعرون بالأمن عندما يتجولون وحدهم في شوارع دولة الإمارات إلى 95%. وذكر التقرير أن دولة الإمارات تتمتع بمستويات متقدمة من الأمن والسلامة الشخصية والنظام العام للمقيمين فيها.

19 الجواز الإماراتي

إعلان مؤشر جوازات السفر العالمي «باسبورت إندكس» المؤشر العالمي الفوري الوحيد لقياس قوة جوازات السفر في العالم، عن أحدث ترتيب عالمي للربع الأخير من عام 2021، الذي عاد بترتيب جواز سفر الإمارات العربية المتحدة إلى المركز الأول، كأقوى جواز سفر في العالم مع قدرة مواطنيها على دخول 152 من أصل 199 بلداً يشملها المؤشر من دون تأشيرة أو عبر الحصول على تأشيرة عند الوصول.

20 النظام الجديد لأوقات العمل

إعلان حكومة الإمارات في 7 ديسمبر عن تعديل أيام العمل الرسمية في القطاع الحكومي في الدولة لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في الجمعة، وأن تكون العطلة الأسبوعية يومَي السبت والأحد.

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