4 مزايا لكفالة «العمالة المساعدة» عن طريق مراكز الاستقدام

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الراغبين في استقدام عمالة مساعدة إلى استقطابها عن طريق «مراكز استقدام العمالة المساعدة»، التي تقدم أربع مزايا قانونية يحصل عليها الكفيل، الأمر الذي يختلف عن استقدامها بشكل شخصي أو عن طريق منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن كفالة العامل المساعد عن طريق المراكز توفر ضماناً كلياً خلال فترة التجربة (ستة أشهر)، لاستبدال العامل، واسترجاع مبلغ الاستقدام، في حالات عدم اللياقة الصحية، وترك العامل للعمل، وانتفاء الكفاءة المهنية، وعدم رغبة العامل في العمل.

وتابعت أن الميزة الثانية هي توفير ضمان جزئي بعد التجربة لمدة سنتين بإرجاع القيمة المتبقية من العقد، في حال ترك العامل العمل، أو عدم رغبته في العمل، والثالثة الحصول على عمالة مساعدة مدربة، والميزة الرابعة أن مراكز استقدام العمالة المساعدة تضمن إتمام إجراءات العامل المساعد كافة في مكان واحد.

وذكرت على الوزارة على حسابها على «تويتر»، أن استقدام العامل بشكل شخصي، أو عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، يتسبب في عدم وجود أي ضمانات للكفيل، وعدم الحصول على عمالة مساعدة مدربة.

وأعلنت الوزارة، أخيراً، عن تطوير خدمات إلغاء وتجديد تصريح إقامة العامل المساعد، وتسجيل شكوى انقطاعه عن العمل من خلال اختصار خطوات إنجاز هذه الخدمات، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفذها الوزارة لتطوير جميع خدمات العمالة المساعدة، البالغ مجموعها 18 خدمة.

وتقدم الوزارة 18 خدمة لأصحاب العمل الراغبين في استقدام واستخدام العمالة المساعدة، حيث تتوافر هذه الخدمات عبر التطبيق الذكي للوزارة mohre المتوافر في متجري «غوغل بلاي» و«أبل ستور»، فضلاً عن الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae، وكذلك مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060.

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