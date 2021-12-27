تخفيض المخالفات البيئية في رأس الخيمة 50%

المصدر: رأس الخيمة ■ وام

بلغ عدد المخالفات التي حررها مفتشو «راقب» في دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، 7730 مخالفة بيئية منذ يناير الماضي وحتى 13 من ديسمبر الجاري، وتم ضبطها في الشواطئ والمرافق العامة والشوارع، وغيرها من الأماكن في الإمارة.

وأطلقت الدائرة مبادرة جديدة لخفض قيمة المخالفات البيئية التي حررتها دوريات راقب البيئية بنسبة 50% طوال شهر ديسمبر، بمناسبة اليوم الوطني الـ50 للدولة.

وقال مدير عام دائرة الخدمات العامة، المهندس أحمد محمد الحمادي، إن الهدف الرئيس من مخالفات «راقب» هو توعية أفراد المجتمع بأهمية البيئة والحفاظ عليها، وعدم تشويه المظهر الجمالي لمناطق الإمارة التي تشهد إقبالاً كبيراً على مدار العام من الأهالي والسياح.

• 7730 مخالفة بيئية في رأس الخيمة خلال 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news