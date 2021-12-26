تحديث شروط إقامة المناسبات المجتمعية في أبوظبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي شروط إقامة المناسبات المجتمعية في الأماكن المغلقة والمفتوحة، اعتباراً من 27 ديسمبر 2021، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

ويشمل هذا التحديث تقليص نسبة الطاقة الاستيعابية أثناء إقامة حفلات الأعراس والعزاء والمناسبات العائلية إلى 60 % كحدّ أقصى، على ألا يتجاوز عدد الحضور 50 شخصاً في الأماكن المغلقة والقاعات الداخلية، و150 شخصاً في الأماكن المفتوحة و30 شخصاً بالنسبة للمُناسبات التي تُقام في المنازل.

كما يستمر تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها سابقاً لحضور المناسبات المجتمعية من خلال إبراز حالة 'المرور الأخضر' على تطبيق الحصن ونتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR لا يتجاوز 48 ساعة، مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمام وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وستقوم لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

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