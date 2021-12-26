بلدية رأس الخيمة تدرس إصدار لائحة جديدة لمزاولة مهنة المقاولات

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

تدرس دائرة بلدية رأس الخيمة إصدار لائحة جديدة لمزاولة مهنة المقاولات في الإمارة، بهدف تطوير عمليات البناء وتنظيمها، إضافة إلى تشكيل لجنة هندسية لوضع معايير فئة النجوم للمكاتب الاستشارية، بهدف تطوير عملها.

وقالت دائرة البلدية، لـ«الإمارات اليوم»، إنها قامت منذ بداية عام 2020 وحتى الآن، بإصدار 2582 رخصة لبناء فلل سكنية خاصة في مجمع بطين السمر، التابع لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، من بينها 1980 رخصة سنة 2020، و602 رخصة خلال العام الجاري، وتابعت كما تم إصدار 31 رخصة لبناء فلل استثمارية، و37 رخصة لبناء بنايات سكنية منذ بداية العام الماضي.

وأوضحت أنه تمت مخالفة 315 مكتب مقاولات واستشارياً، منذ بداية العام الماضي، من بينهم 234 مكتب مقاولات، و81 مكتب استشارات هندسية، ولفتت إلى أن السبب الرئيس لمخالفتهم عدم وضع لوحة للمشروع، وعدم وضع سور مؤقت أثناء التنفيذ بحسب اشتراطات الدائرة، وعدم الالتزام بالأمن والسلامة في الموقع، وعدم وجود المهندس أثناء الصب.

وأشارت إلى أنه يتم التعامل مع البناء المخالف غير المرخص في حالتين، الحالة الأولى في البناء المخالف خارج حدود القسيمة، فإنه يتم التعامل معه بالإزالة الكاملة، أما في الحالة الثانية، وهي البناء المخالف داخل حدود القسيمة، يتم التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى واشتراطات البناء وفي حال مطابقته لاشتراطات الترخيص، يتم فرض الغرامة على الأطراف المرتبطة بتنفيذ المبنى المخالف، ودفع الغرامات ليتم صدار الترخيص اللازم للبناء.

وذكرت أن من أبرز الشكاوى والملاحظات التي وردت للبلدية على مكاتب المقاولات، كانت بسبب وجود مشكلات فنية في موقع البناء، وتأخر الأعمال الإنشائية، وعدم التوقيع على محضر التسلّم، وتوقف أعمال البناء في الموقع، وطلب تغيير مقاول، أما بشأن الشكاوى على مكاتب الاستشارات، فتركزت حول عدم المتابعة الجيدة والإشراف على موقع الإنشاء، وطلب تغيير استشاري من قبل الصاحب المشروع.

أبرز ستة خلافات

قالت دائرة بلدية رأس الخيمة إنها رصدت أبرز ستة خلافات تقع بشكل مستمر بين أصحاب المساكن قيد الإنشاء والمقاولين، تشمل عدم التزام المقاول بالمدة الزمنية للإنشاء، ووجود ملاحظات فنية بالموقع، وعدم تنفيذ أعمال الصيانة السنوية، وعدم استكمال إجراء إصدار شهادة إنجاز موقع البناء، وعدم مطابقة الأعمال للمخططات المعتمدة للتنفيذ بالموقع، وتوقف الأعمال الإنشائية بالموقع، حيث تستقبل البلدية الشكاوى والملاحظات، واستدعاء جميع الأطراف للتعرف إلى أسباب وقوع الخلافات، وحلها بشكل ودّي.

2582 رخصة لبناء فلل سكنية خاصة في مجمع بطين السمر منذ بداية عام 2020 حتى الآن.

• وجود مشكلات فنية في موقع البناء، وتأخر الأعمال الإنشائية، أبرز الشكاوى والملاحظات.

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