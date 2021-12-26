الإمارات تعزّي في ضحايا حريق عبارة في بنغلاديش

المصدر: أبوظبي ■ وام

عبّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعازيها وتضامنها مع جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة في ضحايا حريق عبارة جنوبي العاصمة دكا ما أسفر عن وفاة وجرح العشرات. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة البنغلاديشية والشعب البنغلاديشي في ضحايا هذا الحادث الأليم وإلى أهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وكان نحو 35 شخصاً لقوا حتفهم إثر اندلاع الحريق. وقال المسؤول بإدارة الإطفاء فريد الدين بويان، إنه اندلع في العبارة «إم في أوبهيجان 10-» ذات الطابقين في ساعة مبكرة الجمعة.

وكانت العبارة تسافر في نهر سوجاندا في منطقة جالكاثي، على بعد حوالي 150 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة دكا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news