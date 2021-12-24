المصدر: إعداد: أشرف جمال

حدد المرسوم بقانون اتحادي بشأن «تنظيم علاقات العمل»، التزامات عدة بين طرفي العلاقة العمالية، أولها التزامات صاحب العمل تجاه العامل، وأبرزها الالتزام بتوفير السكن الملائم، وتوفير وسائل الحماية والوقاية، فضلاً عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم، وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية، وغيرها من الالتزامات.

أما التزامات العامل تجاه صاحب العمل، فتشمل تأدية العمل خلال أوقاته المحددة، والالتزام بحسن السلوك والأخلاق، والمحافظة على أسرار العمل، والسعي لتطوير المهارات الوظيفية، والالتزام بعدم العمل لدى صاحب عمل آخر، وإخلاء السكن العمالي خلال شهر من انتهاء عقد العمل، وغيرها من الالتزامات.

كما نظّم المرسوم بقانون ضوابط واشتراطات إنهاء عقود العمل، بما يضمن حقوق طرفيها، وعززت التعديلات التي تضمنها المرسوم، وأجريت على قانون تنظيم علاقات العمل، ضوابط تشغيل الأحداث، وكذلك ما يتعلق بمستحقات العامل المتوفى، واشتراطات الرعاية والسلامة المهنية، وغيرها من الضوابط التي تضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.

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