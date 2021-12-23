طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: - شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:56 والمد الثاني عند الساعة 06:10 والجزر الأول عند الساعة 08:34 والجزر الثاني عند الساعة 22:50.

وفي بحر عمان الموج مضطرب إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:00 والمد الثاني عند الساعة 01:32 والجزر الاول عند الساعة 18:37 والجزر الثاني عند الساعة 07:54.

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