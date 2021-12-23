تعرف إلى الفرق بين استقدام عامل مساعد من "مراكز استقدام العمالة" وبين "مواقع التواصل".. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو توضح من خلاله  الفرق بين استقدام عامل مساعد من خلال مراكز استقدام العمالة المساعدة وما توفره من المزايا المكفولة بالقانون، وبين واستقدام العامل بشكل شخصي أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

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