«محمد بن راشد للفضاء» وجامعة خليفة يتعاونان في استكشاف القمر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقع مركز محمد بن راشد للفضاء، مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، تنص على تعاون الطرفين في الجوانب ذات الصلة في مهمة دولة الإمارات لاستكشاف القمر بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والأبحاث العلمية.

وقع مذكرة التفاهم كل من مدير عام المركز، سالم حميد المري، ونائب الرئيس التنفيذي في الجامعة، الدكتور عارف سلطان الحمادي. وتنص المذكرة على تبادل الخبرات والمعارف بما في ذلك الخبرات العلمية وتطوير الموارد البشرية لتسهيل الشراكات والتعاون في كل المجالات، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة لربط البيانات، لما فيه خدمة المصلحة العامة.

وقال المري: «نحرص من خلال تعاوننا مع الجامعة على بناء كفاءات الجيل المقبل من مهندسي الفضاء، ومن شأن المعارف التي سيتم الحصول عليها من خلال هذا التعاون أن تفيد المجتمع العلمي في دولة الإمارات، وتسهم في اكتشاف أنشطة وأبحاث جديدة وتعزز التطبيقات العملية المحتملة للعلوم في المجالات الأكاديمية».

وأكد الحمادي أن الجامعة حريصة على التعاون في تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بـ«المركبة راشد» ضمن مهمة الإمارات القمرية التي تعتبر أول مهمة عربية يتم إرسالها إلى القمر، متابعاً أن الجامعة تسعى إلى تقديم الدعم اللازم لهذه المهمة، خصوصاً أنها تمتلك الخبرات المتميزة والبنية التحتية ورأس المال البشري المتخصص في هذا المجال، لضمان تحقيق طموحات دولة الإمارات في قطاع الفضاء وبما ينسجم مع رؤية قيادتها.

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