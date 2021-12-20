«عالم في قلب دولة» بصوت أحلام تواكب انطلاق «أجمل شتاء في العالم»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تطل فنانة العرب، أحلام، على الجمهور الإماراتي والعربي بأغنية جديدة من إنتاج المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، تواكب عبرها انطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم»، بعنوان «عالم في قلب دولة»، تجول فيها على معالم الإمارات السبع، وأهم نقاط الجذب السياحي فيها، وتُبرز أصالة تراثها، وثقافتها، وإنجازات شعبها، وقيمه الحضارية، وطبيعته المضيافة والمنفتحة على مختلف الثقافات.

وتترافق أغنية الفنانة أحلام مع انطلاق حملة «أجمل شتاء في العالم» في الإمارات، للعام الثاني على التوالي، وذلك خلال الفترة بين 15 ديسمبر 2021 ونهاية يناير 2022، وتحتفي نسخة هذا العام من الحملة بشكل خاص بالعنصر الإنساني الذي يشكل العامل الأول والأبرز والأهم في تكريس مكانة أية دولة كوجهة سياحية عالمية، وهو ما تجسده مستويات الأمان في الدولة، التي تعد بين الأعلى في العالم، فضلاً عن مشاعر الأخوة والترحاب وقيم التسامح والشمول، واحترام التعددية والتنوع التي يحس بها كل من يزور الدولة، بدءاً من المطارات والمنافذ البرية والبحرية، ووصولاً إلى تعامل الإنسان العادي في الشارع، وحسن الاستقبال الذي يُشعر كل سائح بالطمأنينة والسعادة، كونه موضع ترحيب حيثما حل، وفي أي مكان من الدولة.

وتستعرض أغنية «الإمارات… عَالمٌ في دولة»، التي كتب كلماتها الشاعر الإماراتي أنور المشيري، ولحّنها الفنان الإماراتي أحمد الهرمي، الطابع الفريد لدولة الإمارات عالمياً.

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