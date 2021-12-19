القرية العالمية تشهد 8 احتفالات استثنائية بقدوم 2022

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت القرية العالمية عن تنظيم احتفالات استثنائية بمناسبة قدوم العام الجديد، حيث سيتمكن ضيوف الوجهة الرائدة من الاستمتاع بثمانية احتفالات متنوعة مع ثماني وجهات حول العالم، في ليلة واحدة مليئة بعروض الألعاب النارية والموسيقى والفعاليات الثقافية التقليدية.

وتستعد القرية العالمية في أمسية 31 ديسمبر لإضاءة السماء بعروض الألعاب النارية حتى ما بعد منتصف الليل، تزامناً مع ثماني دول حول العالم. تبدأ الاحتفالات مع دخول أستراليا العام الجديد في وضح النهار عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، والتي تتزامن مع الساعة 12 من منتصف الليل هناك، ثم تستمر الاحتفالات وعروض الألعاب النارية طوال فترة المساء لتشمل بلداناً أخرى كالفلبين وروسيا، ولتبلغ الاحتفالات المتميزة ذروتها مع دخول دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد عند منتصف الليل بتوقيت الدولة.

وقال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية شون كورنيل: «ستكون عشية رأس السنة في القرية العالمية استثنائية لهذا العام، وينبغي ألا تفوتوا الاستمتاع بها أنتم وعائلاتكم، حيث سنحتفل مع العالم بقدوم العام 2022. وخلال فترة المساء سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المذهلة، ليس مرة واحدة وإنما ثماني مرات متتالية يتخللها عروض ثقافية متنوعة ومختلفة».

وإلى حين بدء الاحتفالات، هناك متعة لا حدود لها للعائلات والضيوف، حيث يمكنهم التسوق من 26 جناحاً، أو الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأطباق الشهية في المنتزه، كما يمكنهم مشاهدة العروض الحماسية، كالعرض الشيق، أو عرض أبطال المرفأ، بالإضافة إلى ما يزيد على 170 من الجولات الترفيهية والألعاب الحماسية والإضافات الشيّقة التي تناسب جميع أفراد العائلة في منطقة الكرنفال.

يذكر أن أمسية 31 ديسمبر في القرية العالمية ستكون مخصصة لدخول العائلات والسيدات فقط، حيث ستُفتح البوابات عند الساعة الرابعة عصراً، كما سيتم تمديد ساعات العمل حتى الساعة 2 صباحاً لكي يستمتع الضيوف بحضور أكبر عدد ممكن من الاحتفالات المستمرة في المنتزه.

• عروض ثقافية متنوعة وموسيقى وألعاب نارية مشوّقة في قلب الروائع.

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