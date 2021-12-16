بلدية أبوظبي تجرب مادة مبتكرة في تأهيل الطرق

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي، مشروعاً تجريبياً يتضمن إعادة تأهيل طريق في منطقة العدلة باستخدام مادة مبتكرة تسمى نوفوكريت، وذلك بالتعاون مع شركة OpiS.

ويأتي المشروع ضمن إطار سعي البلدية نحو تطوير وتحديث المواصفات والمعايير الفنية والتصميمية ومعايير الصيانة والتشغيل لجميع أصول البنية التحتية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية على أسس ومبادئ الاستدامة من خلال استقبال وتقييم المبادرات المقدمة من الموردين واعتمادها بعد التحقق منها في كل النواحي الفنية والاقتصادية والبيئية، ويتم إجراء مشروعات اختبارية ذات نطاق محدود ومعاينة النتائج بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بمراقبتها وتقييمها وفي حال ثبوت نجاحها يتم تطوير مواصفات وأدلة الإمارة المرتبطة بالبنية التحتية.

وأفادت البلدية بأن مادة نوفوكريت صديقة للبيئة، مصنوعة من مكونات معدنية طبيعية لا تحتوي على أي مواد كيميائية، تستخدم كطريقة مبتكرة لبناء الطرق عن طريق تثبيت التربة بإضافتها مع الأسمنت وخلطها مع التربة الموجودة.

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