«الطوارئ والأزمات» تُحدّث إجراءات الدخول إلى أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، واعتمدت استخدام نظام EDE للكشف السريع عند نقاط الدخول إلى الإمارة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد، الموافق 19 من ديسمبر الجاري.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الإجراءات الاحترازية، ولضمان الحفاظ على نسب الإصابة المنخفضة في الإمارة بواقع 0.05% من إجمالي الفحوص، ويعتمد نظام EDE على التكنولوجيا المتطورة لرصد الحالات المحتمل إصابتها بفيروس «كوفيد-19»، دون تخزين البيانات الشخصية.

ويتم تحويل الحالات المحتمل إصابتها بفيروس «كوفيد-19» على مركز الفحص الميداني في عين المكان لإجراء اختبار مجاني للأجسام المضادة، والذي تظهر نتيجته في غضون 20 دقيقة.

ويأتي تحقيق معدل منخفض للإصابة بفيروس كورونا في إمارة أبوظبي نتيجة استمرار جهود تعزيز وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، بما في ذلك الحملات المستمرة للفحوص والتقصي النشط واستخدام المرور الأخضر على تطبيق الحصن للدخول إلى الأماكن العامة والفعاليات، بالإضافة إلى معدلات التطعيم المرتفعة.

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