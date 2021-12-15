الإمارات تعلن عن تعليق دخول القادمين من الكونغو وتشدد قيود السفر على عدد من الدول

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني عن تعليق دخول المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17 ديسمبر الساعة 08:00 صباحا.

ويشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول.

كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من جمهورية الكونغو إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل رعايا دولة الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المساعدة الذين على كفالتهم، كذلك البعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو والوفود الرسمية وأصحاب الإقامة الذهبية.

وسيتم إلزام الفئات المستثناه بالإجراءات الوقائية التي تشمل فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وفحص سريع "Rapid-PCR" في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة كلما أمكن بالإضافة إلى فحص مخبري PCR في المطار عند القدوم.

كما يتطلب على مواطني الدولة وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المساعدة والذين على كفالتهم، والبعثات الدبلوماسية وأصحاب الإقامات الذهبية الإلتزام بحجر مدته 10 أيام وإجراء فحص في اليوم التاسع من دخول الدولة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة.

كما يمنع سفر مواطني دولة الإمارات إلى جمهورية الكونغو، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية للدولة وحالات العلاج الطارئة والبعثات الدراسية.

بالإضافة إلى ذلك أعلنت الهيئتان متطلبات جديدة للقدوم إلى الدولة من الدول التالية.. " نيجيريا وكينيا ورواندا وأثيوبيا" عبر رحلات الطيران المباشرة حيث سيتم طلب فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وإجراء فحص سريع "apid-PCR" في حرم المطار خلال 6 ساعات من موعد المغادرة.

كما سيتم الطلب من القادمين من هذه الدول عبر رحلات الترانزيت ضرورة إجراء فحص مخبري مسبق PCR خلال 48 ساعة وإجراء فحص سريع "Rapid-PCR" في حرم مطار الوجهة الرئيسية المغادرين منها خلال 6 ساعات من موعد المغادرة، بالاضافة إلى ضرورة إجراء فحص سريع "Rapid-PCR" إضافي في حرم مطار دول الترانزيت قبل الدخول إلى دولة الإمارات.

وأهابت الهيئة من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم لضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

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