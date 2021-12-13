محمد بن راشد يلتقي رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فاوستين أركانج تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، على هامش ختام بطولة "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1" التي أُقيمت منافساتها على حلبة مرسى ياس في العاصمة أبوظبي.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء عمق العلاقات الثنائية وأهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات التي تخدم الأهداف التنموية للشعبين الصديقين، معرباً عن أمنياته بمزيد من الاستقرار والتقدم لدولة أفريقيا الوسطى الصديقة.

وتطرق النقاش إلى جهود إحلال السلام في القارة الأفريقية وما تمثله من أهمية في سبيل تمكين شعوب القارة من مواصلة مسيرة التطوير الاقتصادي، والاستفادة من الموارد الطبيعية الغنية التي تتميز بها أفريقيا، توازياً مع التوسع في نشر التعليم والتطوير التكنولوجي وتعزيز قدرات قطاع الرعاية الصحية كأسس مهمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس أفريقيا الوسطى كامل تقديره للنموذج المُلهِم الذي تقدمه دولة الإمارات في مضمار التنمية الشاملة، بما تحققه من إنجازات نوعية في مختلف المجالات، وما تقدمه من إسهامات إيجابية شاركت بها في التصدي للعديد من التحديات العالمية العابرة للحدود، ومن أبرزها تحدي جائحة كوفيد-19، بما يرسّخ الدور الريادي للدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، معرباً عن خالص أمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بمزيد من التقدم والرقي والازدهار.

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