«الاتحادية للموارد البشرية» تحدد آليات تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً بشأن آليات تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الجهات الاتحادية، وذلك على ضوء تمديد العطلة الأسبوعية لتكون يومي السبت والأحد ونصف يوم الجمعة، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2022.

وأوضحت الهيئة في تعميمها رقم (18) لسنة 2021، بأن مواعيد الدوام الرسمي لموظفي الحكومة الاتحادية تبدأ من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة أسبوعياً من الساعة السابعة والنصف صباحاً، وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، ما عدا يوم الجمعة، حيث يكون الدوام لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وحثت الجهات الاتحادية على الالتزام بالنظام الجديد، و الاستفادة من المرونة التي اتاحها المشرع ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بخصوص الدوام المرن على أن تتفق لائحة تنظيم الدوام المرن التي تعتمد من قبل الجهات الاتحادية مع حاجة العمل وفي حدود ساعات دوام العمل الرسمي بالإضافة إلى إمكانية قيام تلك الجهات الاتحادية بتفعيل نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية على الوظائف القابلة لذلك على ان يتم التنسيق مع الهيئة بهذا الشأن قبل تطبيق نمط العمل عن بعد (كلياً أو جزئياً) على أي وظيفة لديها وذلك للتأكد من توافر الشروط المطلوبة وفق النظام أعلاه وفي حدود العمل الرسمي المعتمد.

وأكدت «الهيئة» أنها قامت بإعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية الإلكتروني «بياناتي» بما يتوافق مع نظام العمل الجديد وأن الهيئة على أتم الاستعداد لتذليل أي عقبات تواجهها في تنفيذ نظام العمل الجديد.

ودعت الجهات الاتحادية غير الرابطة مع نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» إلى تعديل الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لديها، بما يتوافق مع نظام العمل الجديد، من حيث (ساعات العمل الرسمي، والعطلة الأسبوعية، والإجازات، وغير ذلك من الجوانب ذات العلاقة)، وذلك اعتبار من 1 يناير 2022.

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