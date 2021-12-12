مكتوم بن محمد يستقبل رئيس شبكة "سي إن إن" العالمية

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم في مقر مركز دبي المالي العالمي، جيف زوكر، رئيس مجلس إدارة شركة "وارنر ميديا ​​نيوز آند سبورتس"، رئيس شبكة "سي إن إن" العالمية، وأليسون غولست، نائب الرئيس التنفيذي للشركة.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز مستجدات المشهد الإعلامي العالمي في ضوء الثورة الصناعية الرابعة وما قدمته من تقنيات أسهمت في تبديل العديد من المفاهيم والممارسات، ومناقشة الفرص التي تطرحها دبي أمام المؤسسات الإعلامية العالمية وما توفره من مقومات دعم للإعلام، سواء للمؤسسات أو المواهب الفردية، بما تمتلكه الإمارة من بنية تحتية متطورة ورؤية منفتحة على العالم تعزز من موقعها كمنصة نموذجية لانطلاق مؤسسات الأعمال على تنوع أنشطتها، بما في ذلك الإعلامية منها، للتوسع في أسواق جديدة والاستفادة من فرص النمو المتاحة فيها.

وقد أعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن تقديره لشبكة "سي إن إن" وما تمثله من قيمة إعلامية كإحدى أهم الشبكات الإخبارية في العالم، منوهاً سموه بعلاقات التعاون الطويلة التي جمعت دبي بالشبكة التي كانت من أوائل المؤسسات العالمية المبادرة لتأسيس مقر لها في مدينة دبي للإعلام، واعتزاز دبي بهذا التعاون الذي يأتي في إطار حرصها الدائم على توثيق الروابط مع مجتمع الإعلام العالمي.

وأشار سموه إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واهتمام سموه بقطاع الإعلام كانت وراء التطور الكبير الذي شهدته دبي على مدار العقدين الماضيين لتصبح اليوم مركزاً إعلامياً عالمياً مرموقاً بمجتمع يضم أبرز المؤسسات الإعلامية، مستقطبةً أفضل المواهب المبدعة من مختلف أنحاء العالم.

حضر اللقاء: معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وسعادة هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وسعادة مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعدد من القيادات التنفيذية في شبكة "سي إن إن".

من جانبه، أكد رئيس "سي إن إن" العالمية تقديره للنموذج الناجح للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي والذي تجسده روابط التعاون الطويلة بين الإمارة والشبكة العالمية، والدعم الكبير الذي تقدمه دبي للمجتمع الإعلامي عموماً، الأمر الذي جعل منها مركزاً متطوراً للإعلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن "سي إن إن" تواصل الاستفادة من قاعدتها في دبي لاستكشاف آفاق جديدة لخدمة تغطياتها وعملياتها التجارية في المنطقة.

يُذكر أن شبكة CNN العالمية كانت من أوائل المؤسسات العالمية التي سارعت بتأسيس مقار لها في مدينة دبي للإعلام، كما أطلقت من مكاتبها فيها خدمة CNN العربية في العام 2002، وما لبثت أن قامت بتوسيع أعمالها وتواجدها في دبي بصورة تدريجية وصولاً إلى العام 2016 حيث قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح استوديو سي إن إن" الجديد في الذكرى الرابعة عشرة لإطلاق خدمتها الإخبارية باللغة العربية.

كما عزّزت الشركة الإعلامية العملاقة تغطيتها لقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط انطلاقاً من مقرها في دبي، حيث أطلقت العام الجاري برنامج CNN Marketplace Middle East بحلته الجديدة في الشرق الأوسط، عبر بثها التلفزيوني والمنصات الرقمية، للتركيز على كل ما يتعلق بالاقتصاد وإدارة الأعمال في المنطقة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news