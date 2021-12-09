محمد بن راشد: الشراكة الإماراتية الروسية تاريخ طويل من التعاون البنّاء

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جناح جمهورية روسيا الاتحادية في إكسبو 2020 دبي، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، فالنتينا ماتفيينكو، وتناول اللقاء تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، والتي تحظى بدعم قيادتي البلدين في شتى القطاعات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على عمق الشراكة الإماراتية الروسية الممتدة منذ عقود، والمبنية على تاريخ طويل من المصالح المشتركة والتعاون البنّاء بين البلدين الصديقين ضمن مختلف القطاعات، مُشيداً سموه بالمشاركة الروسية في معرض إكسبو 2020 دبي، وما يضمه جناحها من معروضات وأفكار تلخص رؤية جمهورية روسيا الاتحادية نحو المستقبل تحت شعار «العقل الإبداعي.. تحديد المستقبل».

واطلع سموه خلال الجولة على ما يتضمنه الجناح الروسي من محتوى يجمع بين الطابع الترويجي للفرص الاقتصادية والاستثمارية والتعريف بالتراث والثقافة الروسية، إضافة إلى عرضه للإنجازات الروسية المتميزة في مجالات الصناعة، والعلوم، والتكنولوجيا، والبيئة، والتنمية المستدامة.

من جانبها أعربت رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية عن تقديرها لمستوى العلاقات الروسية الإماراتية وما وصلت إليه من تطور خلال الخمسين عاماً الماضية، ما يؤكد رغبة الدولتين في تطوير التعاون بينهما وسعيهما إلى التكامل في شتى المجالات.

من ناحية أخرى التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لجناح جمهورية أوزبكستان في إكسبو 2020 دبي، نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي، ساردور أومور زاكوف، وأشاد سموه بمستوى العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في القطاعات كافة، مؤكداً سموه أنها تُعّد شريكاً رئيساً لدولة الإمارات على مستوى منطقة آسيا الوسطى، وتجمعهما علاقات تعاون متميزة في عدد من القطاعات والأنشطة ذات الأولوية ضمن اهتمامات البلدين، لافتاً سموه إلى حرص دولة الإمارات على تنمية هذه الشراكة إلى مستويات أعلى وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات جديدة تخدم خطط التنمية المستقبلية في البلدين.

وشهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجمهورية أوزبكستان، خلال اللقاء، توقيع اتفاقية بشأن الجواز اللوجستي بين جمهورية أوزبكستان ومجموعة «دي بي ورلد»، وقعها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، سلطان أحمد بن سليم، ومن الجانب الأوزبكي نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، شوخرات فافاييف.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء الأوزبكي، خلال اللقاء، بما حققته دولة الإمارات من إنجازات ضمن مختلف القطاعات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، منوهاً بالعلاقات الراسخة التي تجمع جمهورية أوزبكستان بدولة الإمارات، والشراكة المثمرة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي تمثّل نموذجاً عالمياً للشراكات بين الدول لتحقيق التنمية المشتركة.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين.

ثقافة وتاريخ عريق

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جناح جمهورية أوزبكستان المقام في منطقة الاستدامة تحت شعار «تخطيط المسار المستقبلي»، حيث يستعرض الجناح ماضي أوزبكستان الذي يحمل ثقافتها وتاريخها العريق، واكتشافات الماضي على طول طريق الحرير الذي أسهم في وصول أوزبكستان الحديثة لما هي عليه اليوم.

واستمع سموه إلى شرح حول أهم الصناعات الرائدة، والتقنيات الناشئة والابتكارات والحلول المستدامة التي تقدمها جمهورية أوزبكستان للمستقبل.

• نائب رئيس الدولة شهد توقيع اتفاقية تعاون بين أوزبكستان و«دي بي ورلد».



• محمد بن راشد أكد حرص الدولة على تنمية الشراكة مع أوزبكستان إلى مستويات أعلى.

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