اختتام فعاليات المؤتمر التاسع لعلوم الوراثة البشرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت، أمس، فعاليات المؤتمر العربي التاسع لعلوم الوراثة البشرية والذي نظمه المركز العربي للدراسات الجينية تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ، كما حظى المؤتمر بدعم من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة بدبي ، وجمعية الإمارات الطبية وشركة الومينا وشركة integrated gulf Biosystems.

ناقش المؤتمر والذي استمرت فعالياته خلال يومي 8 و9 من ديسمبر الجاري موضوع علم الجينوم في العالم العربي وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية تضم التطورات في مجال الأمراض النادرة والبيانات الجينومية العربية الضخمة وجينوميات العدوى والمناعة وعلم الجينوم والمجتمع، كما حصل جميع المشاركين على 12 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من جامعة الإمارات.

تضمنت فعاليات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر 8 محاضرات قدمها نخبة من المحاضرين المتميزين حيث قدم الاستاذ الدكتور إيفان ايشيلير من جامعة واشنطن محاضرة بعنوان " المتغيرات النادرة وعلم الوراثة للتوحد وتأخر النمو" بينما ناقش الباحث سامي بزاري من المركز العربي للدراسات الجينية تجربة قاعدة بيانات الأمراض الوراثية عند العرب " وقدمت الدكتورة اليس عبد العليم محاضرة عن" قاعدة البيانات السريرية والوراثية" وقامت الدكتورة مايا صقر بتقديم محاضرة عن " مراجعة مشهد الاستشارات الوراثية في العالم العربي" تلى ذلك محاضرة للدكتور شاكر بهزاد من مركز الكويت الطبي الجيني بعنوان " عيادة السرطان الوراثي: وجهة نظر أخصائي علم الوراثة" ثم قدم الدكتور رفعت حمودي من جامعة الشارقة محاضرة عن " استخدام المعلوماتية الحيوية وتحليل السيليكو متبوعًا بالتحقق البيولوجي في الجسم الحي لفك شفرة الآلية الجزيئية لعدوى كوفيد-19" ، بينما قدمت الدكتورة سيبل ميهاويج من الجامعة الأمريكية اللبنانية محاضرة بعنوان" الطب الدقيق في أمراض خلل التنظيم المناعي" ثم قدم الأستاذ الدكتور عبد الله الأنجاري محاضرة عن " علم الوراثة لأخطاء المناعة الخلقية لدى الأطفال".

تضمن المؤتمر العديد من الأنشطة و المسابقات حيث حصل كل من ناسنا ناصر من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية و ريما سالوس من جامعة الأمارات العربية المتحدة و هدى سمحة من جامعة الإمارات العربية المتحدة على جائزة أفضل ملصق بحثي في المؤتمر اختارته اللجنة العلمية وايضاً فاز محمد فوزان صديقي من كلية الطب الدولية جامعة ولاية اوش ومنى ازروال من جامعة تامبوف الطبية الحكومية مدينة تامبوف روسيا بجائزة افضل ملصق بحثي يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

وخلال كلمته الختامية تقدم الدكتور محمود طالب آل علي مدير المركز العربي للدراسات الجينية بخالص الشكر لجميع المحاضرين ومقدمي الملصقات و أعضاء اللجنة العلمية، كما تقدم بالشكر والتقدير الى رعاة المؤتمر ولفريق العمل في جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية على دعمهم للمؤتمر لهذا المؤتمر كما تقدم بالشكر لكافة الحضور وهنأ الفائزين بجوائز الملصقات والمسابقات.

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