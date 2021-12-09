طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا

المصدر: أبوظبي -وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الغربية، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: - شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:01 والمد الثاني عند الساعة 07:56 والجزر الأول عند الساعة 10:13 والجزر الثاني عند الساعة 00:11 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:58 والمد الثاني عند الساعة 03:07 والجزر الاول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 20:13 .

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