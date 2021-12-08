«إسعاف دبي» تحقق أمنية مواطن مريض بالسرطان برحلة استثنائية لـ «إكسبو»

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

في لفتة إنسانية، حققت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتنسيق والتعاون مع إدارة «إكسبو 2020 دبي»، أمنية مواطن مريض بالسرطان في زيارة المعرض، في رحلة استثنائية خاصة، بدأت من باب منزله بسيارة إسعاف مجهزة، برفقة كادر طبي متخصص.

وكانت المؤسسة تلقت طلباً من أسرة المواطن إبراهيم عبدالله، الذي يعاني سرطان «ليمفو لوكيميا» في القدم، برغبته المُلحة لزيارة الحدث العالمي، إلا أن ظروفه الصحية لا تسمح له بتنفيذ تلك الرحلة، وتفاعلت المؤسسة مع طلب الأسرة مباشرة، وعرضت كل سبل الدعم اللازمة لتنفيذ هذه الرحلة بسلامة وأمان.

وقامت «إسعاف دبي»، بالتنسيق والتعاون مع إدارة «إكسبو 2020 دبي»، بإعداد الرحلة التي نُفذت أمس، والتي بدأت من منزل المواطن إبراهيم، واستقباله بشكل حافل في «إكسبو»، والتنسيق المسبق مع الأجنحة التي رغب في زيارتها لتتم بسلاسة وسهولة، وتم التجهيز المسبق للرحلة، لضمان تحقيق أعلى درجات المتعة والترفيه، مع الحفاظ على سلامته الصحية.

ووجّه المواطن إبراهيم عبدالله وأسرته جزيل الشكر إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وإدارة «إكسبو 2020 دبي»، للاستجابة لطلبهم، وتحقيق هذه الأمنية الغالية، التي كان يصعب تحقيقها لولا التسهيلات التي قدموها، والتي تتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة الخاصة بتحقيق سعادة ورفاهية المجتمع.

من جهته، قال المدير التنفيذي للمؤسسة إن المؤسسة وضعت ضمن برامجها تنفيذ أي مبادرة إنسانية تدخل في نطاق عملها، من خلال تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للحالات التي تحتاجها.

ولفت إلى أن المؤسسة حينما تلقت طلب المواطن إبراهيم عبدالله، شكلت فريقاً متخصصاً للتنسيق مع إدارة «إكسبو 2020 دبي»، لإعداد رحلة «VIB»، وتم تخصيص سيارة إسعاف رياضية لنقله من المنزل حتى بوابات «إكسبو»، ليتم بعدها نقله إلى سيارة غولف مجهزة برفقة كادر إسعافي متخصص، وفريق من التشريفات التابعة لإدارة الحدث العالمي.

برنامج الرحلة

بدأ برنامج الرحلة، التي قضاها المواطن إبراهيم عبدالله، بزيارة جناح دولة الإمارات، والاستمتاع بالرسالة التي يرويها الجناح للزوار، ليتم استقباله بحفاوة بالغة في جناح دولة السعودية، وإعداد تجربة خاصة له داخل الجناح، ثم تنفيذ جولة خاصة في أروقة منطقة الاستدامة، ومنها إلى قضاء وقت ممتع في ساحة الوصل، التي تعد القلب النابض للحدث العالمي. وتم تنفيذ الرحلة بناءً على رغبة المريض واختياراته الخاصة، والتخطيط المسبق لها من قبل إدارة المعرض، لتتم بسلاسة وسهولة، وبشكل ممتع وشيق.

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