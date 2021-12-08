محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة

المصدر: أبوظبي ■ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة، ومسارات التعاون الثنائي، والفرص الواعدة لتنميته في مختلف المجالات، في ضوء الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أمس، في قصر الوطن في أبوظبي.

ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأخيه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بين أهله وفي بلده دولة الإمارات.

من جانبه، نقل صاحب السمو الملكي، ولي عهد السعودية، تهاني خادم الحرمين الشريفين إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والتطور والازدهار.

واستعرض سموهما خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي بين البلدين، الذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة.

كما تناول سموهما أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك، وعدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.. مؤكدين ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسة المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصل البلاد، أمس، في زيارة رسمية للدولة تستمر يومين.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والوفد المرافق لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

ولدى وصول موكب صاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية إلى قصر الوطن، يرافقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جرت لسموه مراسم استقبال رسمية، حيث اصطحب سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة، واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية وترحيباً بزيارة ولي عهد المملكة الشقيقة.

وقد صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الوفد المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، فيما صافح سمو ولي عهد السعودية سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين الذين كانوا في استقبال سموه.

وكان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة،

ووزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي، ووزيرة دولة لشؤون التعليم العام جميلة بنت سالم مصبح المهيري، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

ويرافق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، خلال زيارته دولة الإمارات، وفد رسمي، يضم كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد آل سعود، وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وسفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة تركي الدخيل.

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