العور: المنشآت الخاصة تحدّد يوم العطلة الأسبوعية حسب ظروف عملها

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، بأن المنشآت الخاصة في الدولة، تحدد يوم العطلة الأسبوعية، حسب ظروف عمل كل منشأة، وذلك في إطار تغيير نظام العمل الأسبوعي، ليتوافق مع النظام الجديد الذي اعتمدته الحكومة الاتحادية، والذي يبدأ تطبيقه في الأول من يناير المقبل.

وأعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من أول من يناير 2022، على أن يكون الأحد الثاني يناير إجازة رسمية.

وقال العور لـ«الإمارات اليوم»: «إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن تنظيم علاقات العمل، أخيراً، أتاحت لصاحب العمل إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية، وفق تقدير المنشأة»، لافتاً إلى أن التعديلات استهدفت تعزيز بيئة العمل الجاذبة والمستقرة للعاملين في القطاع الخاص».

وأضاف أن القانون بتعديلاته، والذي ستسري أحكامه في الثاني من شهر فبراير المقبل، أعطى مرونة أكبر لجهات العمل، لتسهيل أعمالها، إضافة إلى أنه راعى العامل، حيث استحدث عدداً من الإجازات للعامل تشمل إجازة حداد تراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، وفقاً لدرجة قرابة المتوفى، إضافة إلى إجازة الوالدية، ومدتها خمسة أيام، وأي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وأكد العور أن القانون الجديد، يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل، ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة، والحفاظ عليها، بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.

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