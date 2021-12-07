محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يشهدون إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 50 درهماً

المصدر: أبوظبي ■ وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، إطلاق مصرف الإمارات المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة الــ50 درهماً، بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، تخليداً لمآثر المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والرعيل الأول من حكام دولة الإمارات، طيّب الله ثراهم أجمعين، ووفاءً لتفانيهم، وعرفاناً بدورهم التاريخي في توحيد الدولة تحت راية واحدة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن طرح الإصدار الثالث للعملة الوطنية من فئة الـ50 درهماً، يأتي تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لاتحادها، الذي تأسس في الثاني من ديسمبر من عام 1971، ويعد الإصدار الجديد أول ورقة نقدية مصنّعة من مادة «البوليمر» يتم تداولها في دولة الإمارات.

وأضاف سموه: «إننا نرى في هذا الإصدار إيذاناً بدخول دولة الإمارات مرحلةً جديدةً من تاريخها، وعهداً متجدداً بمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي.. كما أتاحت لنا هذه المناسبة التعبير عن تقديرنا وامتناننا لآبائنا المؤسسين، من خلال طـرح ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً احتفاءً بمرور 50 عاماً على قيام دولة الإمارات».

ويزدان الوجه الأمامي للورقة النقدية الجديدة بصورة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على الجانب الأيمن، وفي الوسط الصورة التذكارية للآباء المؤسسين بعد توقيع «وثيقة الاتحاد»، وعلى الجانب الأيسر صورة صرح واحة الكرامة - النصب التذكاري لشهداء الإمارات، أما على الوجه الخلفي للورقة فتظهر صورة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أثناء توقيعه «وثيقة الاتحاد»، إضافة إلى صورة متحف الاتحاد، الذي شهد قيام الاتحاد ورفع علم دولة الإمارات للمرة الأولى.

وتماشياً مع مبادراته نحو الاستدامة، يطرح المصرف المركزي الإصدار الجديد للعملة الوطنية من فئة الـ50 درهماً، كونها أول ورقة نقدية مُصنّعة من مادة «البوليمر»، وهي المادة الأفضل لصناعة الأوراق النقدية، إذ تتميّز الأوراق النقدية المصنّعة من هذه المادة بأنها أكثر متانة واستدامة من العملات الورقية التقليدية، وتدوم ضعفين أو أكثر من عمر نظيرتها الأوراق النقدية المصنوعة من القطن، كما يمكن إعادة تدويرها بالكامل، فتسهم بذلك في جهود تقليص البصمة البيئية.

وتظهر الخصائص الجمالية لهذا الإصدار في تصميم الورقة النقدية المميّز بدرجات مختلفة من اللون البنفسجي، و«علامات فلورسنتية» باللون الأزرق في الوسط على شكل الهوية الإعلامية المرئية للدولة، ومزيج من الرسوم والنقوش المنفذة بتقنيات الطباعة الغائرة المتطورة.

وحرص المصرف المركزي في هذا الإصدار على المحافظة على نهجه الدائم بإضافة رموز بارزة بلغة «برايل»، لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر في التعرف إلى قيمة الورقة النقدية.

• الورقة النقدية الجديدة تزدان بصورة المؤسس الشيخ زايد والآباء المؤسسين ومعالم وطنية وتاريخية.

منصور بن زايد:

• «الإصدار الجديد يعد أول ورقة نقدية مصنّعة من مادة (البوليمر) يتم تداولها في الإمارات».

الورقة النقدية الحالية

ستكون الورقة النقدية الجديدة متاحة في فروع المصرف المركزي وأجهزة الصراف الآلي في المستقبل القريب، وستستمر الورقة النقدية من فئة الـ50 درهماً الحالية قيد التداول، ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.

وتتميز الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ50 درهماً بخصائص أمنية متطورة، حيث تم الاعتماد في طباعتها على تقنيات متقدمة، بهدف تعزيز ثقة المتعاملين، ومكافحة التزوير.

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