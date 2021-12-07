حكومة عجمان تعتمد تغيير نظام العمل الأسبوعي

المصدر: عجمان - وام

اعتمدت حكومة إمارة عجمان تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها التنافسي عالمياً في قطاعات الاقتصاد والأعمال ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وبحسب القرار سيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة عجمان على كافة الجهات الحكومية لتكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

وبموجب القرار تصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022 فيما سيكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

كما ستكون ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس ومن الساعة 7:30 صباحا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news